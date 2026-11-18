A influenciadora Cálita Franciele Batista, 24, mulher do cantor Amado Batista, 75, contou que chegou a escrever uma mensagem de despedida durante um voo do Maranhão para Goiás, no último dia 9. A aeronave apresentou uma falha nos instrumentos de navegação e precisou realizar uma descida de 15 mil pés (cerca de 4,5 quilômetros) em apenas cinco minutos. Nas redes sociais, Cálita relatou o desespero ao perceber que parte do painel havia parado de funcionar e que o avião perdia altitude rapidamente.

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“Na hora que eu olhei no painel de novo, o trem estava rodando, descendo e muito rápido. Aí eu me desesperei”, contou a influenciadora, que afirmou ter começado a escrever uma mensagem com as palavras “Adeus, tchau, au revoir”. Ela também relatou que, enquanto os instrumentos do lado esquerdo da cabine estavam apagados, conseguia observar formações de nuvens de tempestade à frente da aeronave. Apesar do susto, todos os passageiros saíram ilesos.

Em entrevista ao g1, o piloto Marcus Boldrin explicou que a descida foi necessária após uma possível falha no tubo de Pitot, sensor responsável por medir a velocidade do avião, que teria congelado devido às baixas temperaturas. O comandante reduziu a altitude de 30 mil para 15 mil pés para alcançar uma região mais quente e recuperar o funcionamento do equipamento. Segundo ele, não houve declaração formal de emergência ao controle de tráfego aéreo. Após a normalização dos instrumentos, a aeronave seguiu viagem e pousou em segurança em Goiânia.

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