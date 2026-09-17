Mulher acusada de furto chama atenção por semelhança com Jennifer Lopez

Uma mulher de Minnesota, nos Estados Unidos, ganhou os holofotes após sua foto de prisão chamar a atenção pela semelhança com a cantora e atriz Jennifer Lopez, 57 anos. Cyrena Anne Quast, de 35, foi detida em 30 de agosto, acusada de furtar duas embalagens duplas de baterias para ferramentas, avaliadas em cerca de 580 dólares, o equivalente a aproximadamente 3 mil reais.

Segundo o New York Post, um funcionário da loja reconheceu a mulher de um suposto furto ocorrido dois dias antes e acionou a polícia. Quast teria admitido o crime e foi acusada de furto qualificado como contravenção grave. Ela foi liberada no dia seguinte.

O que chamou a atenção, porém, foi o registro policial da suspeita. A imagem rapidamente circulou nas redes sociais, com internautas comparando sua aparência com a da estrela de Jenny from the Block. Entre os comentários, usuários brincaram que a suposta sósia seria “Jenny from D-Block”, em referência à música lançada por Lopez em 2002. A repercussão também trouxe à tona registros de prisões anteriores de Quast por acusações que incluem posse de drogas, dirigir embriagada e fuga da polícia.

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