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Cultura

Mudança na TV: BandNews completa 25 anos com novidades na grade e cenário tecnológico

Canal de notícias do Grupo Bandeirantes reformula a grade, investe em tecnologia e reforça o time de comentaristas de olho na cobertura das eleições

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 21h47 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h23
Estúdio de televisão moderno com iluminação azul no teto e refletores. Dois telões curvos exibem a logo Edição da Noite em vermelho e branco sobre fundo escuro com elementos gráficos. Há duas bancadas brancas e futuristas, uma em formato de trapézio e outra oval, sobre um piso brilhante com círculos escuros. Ao fundo, uma redação com pessoas trabalhando.
Novo estúdio da BandNews TV (Reprodução/BAND)
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A BandNews TV inicia uma nova fase nesta quinta-feira, 23, quando coloca no ar uma programação totalmente reformulada para marcar seus 25 anos de história. A principal novidade é a inauguração de um estúdio de última geração instalado na entrada da sede do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo. O novo espaço foi concebido para ampliar a integração entre televisão e plataformas digitais, além de oferecer mais recursos de interatividade com o público. O braço da Band realizou um evento nesta quarta-feira, 22, que contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. 

A renovação da grade do canal da TV paga reforça a vocação do canal para a cobertura política, econômica e de negócios, justamente em um período que antecede as eleições. A emissora amplia a presença de comentaristas e analistas em praticamente toda a programação. Entre os destaques estão Luiz Felipe Pondé, que passa a integrar o Panorama BandNews, e Reinaldo Azevedo, que permanece no comando de O É da Coisa, um dos programas mais tradicionais da casa.

A reformulação também promove mudanças importantes entre os telejornais. Leandro Stoliar e Thalyta Almeida assumem o BandNews Hoje, com participação do ex-ministro da Agricultura Antonio Cabrera. Eduardo Oinegue, que segue na bancada do Jornal da Band, também passa a apresentar o No Meio do Dia. Já Carlos Andreazza e Patricia Rocha comandam o Papo Reto, enquanto Rodolfo Schneider e Cynthia Martins lideram O X da Questão, atração voltada à análise crítica dos principais acontecimentos do noticiário.

No horário nobre, o tradicional Edição da Noite ganha nova formação, agora sob o comando de Felipe Vieira e Veruska Donato, com comentários de Fernando Mitre, Fernando Schüler, Emanuel Pessoa e Aod Cunha. Segundo o diretor-geral da BandNews TV, Marco Antonio Sabino, a proposta é aprofundar ainda mais a cobertura dos fatos. “O público pode esperar uma BandNews com uma cobertura cada vez mais aprofundada dos fatos. Intensificamos nossa entrega de análises e bastidores para proporcionar à audiência contexto, interpretação e uma compreensão ampla dos acontecimentos”, afirmou.

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A reestruturação também simboliza um investimento mais amplo do Grupo Bandeirantes em seu braço jornalístico. A diretora-executiva Rosângela Lara destaca o fortalecimento da estratégia multiplataforma, enquanto Rodolfo Schneider, diretor-geral de Jornalismo e Esporte da empresa, afirma que a emissora chega aos 25 anos preparada para acompanhar as mudanças no consumo de notícias sem abrir mão da independência editorial e do rigor na apuração. A operação conta ainda com correspondentes em Paris, Londres e Nova York, além de parcerias internacionais com organizações como China Media Group (CMG), NHK, TV BRICS, Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) e Enex.

O que muda na programação

A nova grade reorganiza praticamente toda a programação diária. O BandNews Hoje abre a cobertura às 5h30, seguido pelo Jornal Gente, Manhã BandNews TV, O X da Questão, No Meio do Dia, Papo Reto, Tarde BandNews TV, Expresso BandNews TV, O É da Coisa, Panorama BandNews, Jornal da Band e Edição da Noite. A emissora também mantém uma faixa de programas semanais dedicados a entrevistas, economia, saúde, documentários e grandes debates, incluindo o tradicional Canal Livre, exibido em edição inédita aos domingos.

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