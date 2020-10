Mostra virtual e gratuita reúne mais de 40 filmes brasileiros de terror

Entre os dias 28 de outubro a 23 de novembro, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) vai promover a mostra on-line e gratuita macaBRo – Horror Brasileiro, com 44 produções nacionais do gênero do terror. São longas e curtas-metragens produzidos desde 2015, além de cursos e lives no YouTube. José Mojica Marins, o Zé do Caixão (1936-2020), será homenageado no evento.

Os filmes vão seguir uma agenda com dias específicos para sua exibição na plataforma darkflix.com.br/macabro, e ficarão disponíveis por 24 horas e com limite de visualizações. Algumas das produções terão interpretação em libras além da legenda descritiva.

Destacam-se na programação longas como Morto Não Fala, de Dennison Ramalho, protagonizado por Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento e Bianca Comparato; O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida, com Luciana Paes, Murilo Benício e Irandhir Santos; Sem Seu Sangue, de Alice Furtado; e O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão.