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Uma mostra inédita com mais de 180 obras percorre a Europa para celebrar um século de arte produzida por mulheres latino-americanas. Além de Frida Kahlo, a exposição destaca pioneiras como Tarsila do Amaral e Wanda Pimentel, que uniram vanguarda estética e resistência política. Confira os detalhes.

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Há anos promovendo um intercâmbio artístico entre países latino-americanos e europeus, a curadora argentina Cristina Sommer encara o desafio de difundir não só as obras, mas também a história por trás delas, ainda pouco conhecidas por quem vive acima da Linha do Equador. Os obstáculos são ainda maiores quando se soma ao recorte regional o de gênero. “Para os europeus, quando se fala em artistas mulheres latinas, Frida Kahlo costuma ser a primeira referência — e, muitas vezes, a única”, afirmou Cristina a VEJA. O desejo de apresentar essa produção local e de rebater a ideia de que a arte latina é meramente herdeira das inovações europeias deu origem à mostra Vanguardistas: 100 Years of Latin American Women Artists (Vanguardistas: Um Século de Mulheres na Arte Latino-Americana, em português), atualmente em cartaz no museu alemão Bundeskunsthalle, na cidade de Bonn. A exposição inédita reúne mais de 180 obras de 75 mulheres e percorrerá quatro instituições: depois da Alemanha, passará pelo Kunstmuseum Basel, na Suíça; pelo Espoo Museum of Modern Art (EMMA), na Finlândia; e pelo Bozar — Centre for Fine Arts, na Bélgica.

O conjunto de obras evidencia como, ao longo de um século, artistas latinas promoveram profundas transformações na produção estética do continente, assimilando referências culturais, rompendo convenções e elaborando novas linguagens, ao mesmo tempo que retratavam as mudanças sociais e políticas de seu tempo. “Uma das singularidades da exposição é criar diálogos entre diferentes gerações”, afirma a alemã Heike van den Valentyn, curadora da mostra em parceria com Cristina, que assina a coordenação. “Assim, compreendemos os desenvolvimentos históricos e a relação da arte com cada contexto.”

A participação brasileira na exposição é expressiva e diversificada: vai do modernismo de Tarsila do Amaral (1886-1973), Anita Malfatti (1889-1964) e Djanira da Motta e Silva (1914-1979) à neofiguração de Wanda Pimentel (1943-2019), passando pelas inovações do neoconcretismo de Lygia Clark (1920-1988). Em sua primeira parte, a exposição remonta ao surgimento das vanguardas no continente, quando as artistas, apesar de inspiradas por movimentos europeus, ansiavam por uma identidade própria.

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Nessa busca, matrizes culturais pouco representadas ganharam espaço. Em Niña Tehuacana, Lucha María, Frida incorpora elementos da cultura indígena mexicana ao retratar uma menina de Tehuacán em um cenário inspirado nas antigas civilizações do país. Em Três Orixás (1966), Djanira representa divindades das religiões afro-brasileiras, aproximando a produção modernista dessas tradições espirituais. Em meio aos efeitos da crise de 1929 e ao avanço da industrialização, as transformações sociais e econômicas também ganharam relevo na produção artística, como se vê no belíssimo Operários (1933), quadro no qual Tarsila reúne trabalhadores de diferentes origens diante de uma paisagem industrial.

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Com a proliferação de ditaduras pela região, o protesto encontrou lugar na arte dessas criadoras. Na série Envolvimento, Wanda Pimentel retrata fragmentos do corpo feminino, como pernas e pés, em ambientes domésticos e em posições de desconforto, uma alusão à repressão do regime militar. A dimensão coletiva da resistência aparece de outra maneira em La Hora de los Pueblos (1975), da ítalo-argentina Elda Cerrato. Ao sobrepor a um mapa da América Latina imagens de rostos, entre eles os de Perón e Evita, a artista aborda a mobilização popular e os movimentos sociais em uma região marcada por conflitos políticos. Nada escapa ao olhar feminino.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023