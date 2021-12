Mostra imersiva de Van Gogh vista por 10 milhões de pessoas virá ao Brasil

As pinceladas marcantes de Van Gogh, um dos mestres do pós-impressionismo, sempre foram capazes de transportar os apreciadores de suas obras-primas para um universo onírico e deslumbrante. A partir de 17 março, no estacionamento do shopping Morumbi, em São Paulo, essas imagens ganharão uma nova dimensão na exposição imersiva Beyond Van Gogh, uma instalação com 2 000 metros quadrados com projeções de vídeo feitas para criar uma viagem sensorial por cerca de 300 obras-primas do pintor holandês. Em julho, a exposição vai para o ParkShopping, em Brasília.

Ironicamente, a exposição, que já passou por diversas cidades dos Estados Unidos, pelo Canadá, Chile e Porto Rico, e foi vista por 10 milhões de pessoas, não conta com nenhum quadro original. O objetivo, segundo os organizadores, é “emoldurar o público” com as projeções da obra, dando ao visitante a sensação de estar no mundo criado por Van Gogh.

As projeções, que vão do chão ao teto, são acompanhadas por uma trilha sonora contemporânea. Dentre as obras-primas do pintor, estão seus famosos autorretratos, além de Quarto em Arles (1888), Noite Estrelada (1889), Lírios (1889), Os Girassóis (1889), Terraço do Café na Praça do Fórum (1888) e o Campo de Trigo com Corvos (1890), entre muitas outras. A sensação é que os elementos clássicos do pinto irrompem em meio ao público como ganhassem vida.