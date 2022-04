Mostra imersiva de Van Gogh bate 100 mil ingressos vendidos

Inaugurada em 17 de março, a exposição imersiva Beyond Van Gogh está fazendo grande sucesso no Brasil. Com a expectativa de atrair 400 000 visitantes até 3 de julho, em apenas 18 dias foram vendidos 100 000 ingressos. Antes mesmo de abrir suas portas, no Morumbi Shopping, a mostra já havia faturado 3 milhões de reais, segundo os organizadores, com a venda de 50 000 ingressos antecipados.

Muitas das pinturas de Vincent van Gogh tem preço inestimável, como A Noite Estrelada (1889), e a maioria delas não pode ser vista no Brasil — existem apenas quatro telas em solo brasileiro, todos no MASP. Mas com uma ajuda da tecnologia, os quadros do estimado pintor holandês ganham vida, cor e movimento por meio de projeções em telões comunais, capazes de transportar o espectador para dentro das pinturas e gerar ótimas fotos para as redes sociais. A exposição, criada originalmente no Canadá, agora é exibida em São Paulo em um pavilhão de 2 200 metros com 350 quadros de Van Gogh.

O sucesso da mostra reflete uma tendência mundial que está se tornando popular no Brasil — a das exposições imersivas. Em 2020, o MIS realizou uma mostra para celebrar os 500 anos de Leonardo da Vinci, reproduzindo obras e invenções do gênio renascentista em grandes telões. Neste ano, o MIS também realiza a exposição Portinati Para Todos, que celebra Candido Portinari através da reprodução animada de suas pinturas, além de proporcionar experiências sensoriais e contar com diversos recursos tecnológicos para destrinchar a história do famoso pintor modernista.