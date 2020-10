Mostra dos artistas OsGemeos na Pinacoteca esgota ingressos em três dias

Atualizado em 22 out 2020, 14h31 - Publicado em 22 out 2020, 14h21

O clima de incerteza sobre a retomada das atividades culturais em São Paulo durou pouco para a Pinacoteca de São Paulo. O museu, que reabriu para visitas presenciais no dia 15 de outubro, viu os ingressos para a exposição OSGEMEOS: Segredos se esgotarem em apenas três dias. Até o fim de novembro, não há mais entradas disponíveis.

Funcionando com 40% de sua capacidade, seguindo os protocolos de segurança e higiene da reabertura, o museu vai disponibilizar um novo lote de ingressos no dia 27 de outubro, a partir das 18h, no site oficial da instituição. A mostra está prevista para ficar em cartaz até 22 de fevereiro de 2021.

Prevista para abrir no começo do ano, mas interrompida pela pandemia, a mostra é a primeira exposição panorâmica da dupla OsGemeos, os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo. Entre pinturas, esculturas e intervenções, a exposição conta com 60 trabalhos, 50 deles inéditos no país.

A Pinacoteca está funcionando em horário reduzido, das 14h às 20h, de quarta a segunda-feira. Aos sábados, a entrada é gratuita. O tempo de permanência no local é de 1 hora, com uso de máscara obrigatório, e fluxo direcionado pelos atendentes para evitar aglomerações.