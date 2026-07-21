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Cultura

Mostra de diversidade reúne Baby do Brasil e outros astros da música e cinema

Evento acontece entre os dias 23 e 26 de julho

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 11h54 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h58
Baby do Brasil é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Baby do Brasil é a convidada do programa semanal da coluna GENTE -  (Divulgação/Divulgação)
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Mostra de diversidade reúne Baby do Brasil e outros astros da música e cinema Priorizar nos meus resultados Google

A Mostra Diversidade 60+ dá início à sua programação nesta semana, entre os dias 23 e 26 de julho, no Cine Satyros Bijou – Sala Patrícia Pillar, em São Paulo. Com entrada gratuita, o evento reúne filmes brasileiros que abordam a velhice, a longevidade produtiva e trajetória de artistas renomados. Na programação, estão discotecagem temática, lançamentos de livros e sorteios para o público.

A abertura, na quinta-feira, 23, será marcada pela exibição do documentário Apocalipse Segundo Baby, com a presença do diretor Rafael Saar e de Baby do Brasil, que participa de um debate mediado pelo curador da mostra, o jornalista e crítico Amilton Pinheiro, após a sessão e discotecagem de músicas da cantora e de Pepeu Gomes. No mesmo dia, acontece o lançamento do livro O Cinema de Walter Hugo Khouri, com sessão de autógrafos do autor Donny Correia.

Na sexta-feira, 24, a programação inclui o documentário Torre das Donzelas, com participação da diretora Susanna Lira e de personagens do filme, além da sessão de Ney à Flor da Pele, seguida de conversa com o diretor Felipe Nepomuceno e o jornalista Julio Maria, autor da biografia de Ney Matogrosso, que também fará uma sessão de autógrafos.

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Encerrando a primeira semana, no domingo, 26, serão exibidos Através da Janela, com a diretora Tata Amaral, e Depois Daquele Baile, que deve contar com as presenças dos atores Lima Duarte e Irene Ravache.

A Mostra Diversidade 60+ integra a programação da Mostra da Diversidade do Cinema Brasileiro, que exibirá 30 filmes ao longo de seis semanas. O tema dedicado à maturidade busca ampliar a representação da velhice no audiovisual brasileiro e destacar trajetórias de artistas que seguem em atividade, desafiando estereótipos sobre o envelhecimento.

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“O cinema brasileiro tem uma riqueza enorme de histórias que atravessam o tempo. A Mostra da Diversidade 60+ nasce para valorizar artistas e personagens que tiveram coragem de viver da maneira que entenderam. O filósofo do pessimismo e da vontade, o alemão Arthur Schopenhauer afirmava que ‘é preciso apenas envelhecer bem pra se ter tudo’, os filmes que exibiremos desses artistas e personagens mostram as dificuldades e complexidade para alcançar esse ‘envelhecer bem’ que Schopenhauer nos indica e que nem sempre é fácil de ser revelado”, afirma Amilton Pinheiro.

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