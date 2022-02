‘Morte no Nilo’ lidera as bilheterias – apesar de elenco cancelado

Adiado diversas vezes por causa da pandemia, o filme Morte no Nilo foi lançado neste fim de semana e alcançou o primeiro lugar no ranking de mais vistos no Brasil, com 100.000 espectadores e 2,2 milhões de reais arrecadados. Nos Estados Unidos, o longa também lidera as bilheterias, com 12 milhões de dólares somados no fim de semana. No total, o filme fez 33 milhões de dólares no mundo em seus quatro primeiros dias em cartaz. A boa recepção surpreende. Com a demora para ser lançado, seus atores principais se envolveram em polêmicas que os levaram a cair na malha fina dos cancelados. A israelense Gal Gadot vem sendo criticada por seu posicionamento isentão perante os embates do Oriente Médio, Letitia Wright levantou a bandeira da antivacina e Armie Hammer, de longe o pior caso, foi acusado de estupro e tentativa de canibalismo por algumas mulheres.

Ao que tudo indica o charme de Agatha Christie, de onde a trama bebe, é maior que todas as controvérsias ao redor do filme que dá continuação ao O Assassinato no Expresso do Oriente, de 2017, outro dirigido por Kenneth Branagh, que repete em Morte no Nilo o papel do detetive Hercule Poirot.

No ranking divulgado pela Comscore, os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana ficam completos, respectivamente, com o terror Exorcismo Sagrado; o fenômeno Homem-Aranha: Sem Volta para Casa; o filme-catástrofe Moonfall – Ameaça Lunar; a comédia nacional Tô Ryca 2; a animação Sing 2; a comédia romântica Case Comigo; o também terror Pânico; e os dois nacionais Eduardo e Mônica e Turma da Mônica – Lições.