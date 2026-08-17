Morte de Hayden Panettiere reacende decisão difícil de atriz sobre filha

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Meses antes de morrer, Hayden Panettiere falou sobre a dolorosa decisão de abrir mão da guarda da filha Kaya para o ex-marido, Wladimir Klitschko. A atriz enfrentava dependência química e depressão pós-parto, revelando os motivos por trás da escolha e como manteve a relação com a filha. Sua morte recente resgata a difícil história.

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Meses antes de morrer, Hayden Panettiere falou sobre uma das decisões mais difíceis de sua vida, quando abriu mão da guarda da filha, Kaya Evdokia Klitschko. Em 2018, quando a menina tinha cerca de 4 anos, ela passou a viver com o pai e ex-marido da atriz, o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Na época, Hayden enfrentava problemas relacionados à dependência química, ansiedade e depressão pós-parto. “Eu tinha que arranjar um jeito de lidar com isso, mesmo sentindo que havia me perdido completamente”, disse a atriz a um podcast em maio deste ano.

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Na entrevista, Hayden fez questão de rebater acusações de que simplesmente teria abandonado a filha. “A ideia de que alguém pense que eu teria apenas dado minha filha e teria ficado bem com isso é de quebrar o coração e não poderia estar mais longe da verdade”, afirmou.

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Ela também contou que a decisão de procurar ajuda partiu dela. Apesar da distância, manteve contato próximo com Kaya por chamadas de vídeo e viagens para visitá-la. “Eu tenho uma relação incrível com ela, viajo o tanto que posso para vê-la e passo muito tempo no FaceTime com ela”, disse.

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Em 2022, porém, Hayden havia relatado que a mudança para a Ucrânia não foi totalmente uma decisão sua e que soube da transferência depois que a filha já estava no país.

Hayden morreu no domingo, 16, aos 36 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ela ficou conhecida por papéis em Heroes, Nashville e na franquia Pânico.

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