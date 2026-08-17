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Cultura

Morte de Hayden Panettiere reacende decisão difícil de atriz sobre filha

Estrela de 'Heroes' faleceu aos 36 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h57 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h53
Hayden Panettiere com coque alto, maquiagem leve e colar prateado, usando blazer preto, em frente a uma persiana metálica e um homem de terno escuro
Hayden Panettiere (Raymond Hall/GC Images/Getty Images)
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Morte de Hayden Panettiere reacende decisão difícil de atriz sobre filha Priorizar nos meus resultados Google

Meses antes de morrer, Hayden Panettiere falou sobre uma das decisões mais difíceis de sua vida, quando abriu mão da guarda da filha, Kaya Evdokia Klitschko. Em 2018, quando a menina tinha cerca de 4 anos, ela passou a viver com o pai e ex-marido da atriz, o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Na época, Hayden enfrentava problemas relacionados à dependência química, ansiedade e depressão pós-parto. “Eu tinha que arranjar um jeito de lidar com isso, mesmo sentindo que havia me perdido completamente”, disse a atriz a um podcast em maio deste ano.

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Na entrevista, Hayden fez questão de rebater acusações de que simplesmente teria abandonado a filha. “A ideia de que alguém pense que eu teria apenas dado minha filha e teria ficado bem com isso é de quebrar o coração e não poderia estar mais longe da verdade”, afirmou.

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Ela também contou que a decisão de procurar ajuda partiu dela. Apesar da distância, manteve contato próximo com Kaya por chamadas de vídeo e viagens para visitá-la. “Eu tenho uma relação incrível com ela, viajo o tanto que posso para vê-la e passo muito tempo no FaceTime com ela”, disse.

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Em 2022, porém, Hayden havia relatado que a mudança para a Ucrânia não foi totalmente uma decisão sua e que soube da transferência depois que a filha já estava no país.

Hayden morreu no domingo, 16, aos 36 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ela ficou conhecida por papéis em Heroes, Nashville e na franquia Pânico.

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