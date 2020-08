Morre Xênia Bier, pioneira do feminismo na TV, aos 84 anos

A jornalista e apresentadora Xênia Bier morreu, nesta segunda-feira, 24, aos 84 anos. Ela sofria há anos de Alzheimer e estava internada há um mês, em razão dos sintomas causados pela doença. Figura querida da história da televisão brasileira, Xênia ganhou a alcunha de primeira feminista da TV por ter desbravado o até então inédito setor de programas que abordam o universo feminino. Sua marca: muita opinião e pouca firula.

Xênia estreou na TV Cultura, no fim da década de 1950, ao lado do jornalista Ney Gonçalves Dias. Ela assumiu, em seguida, o programa feminino Light Convida, e se aventurou na carreira de atriz em novelas como As Professorinhas (1958), Escrava do Silêncio (1965) e O Moço Loiro (1965). Na década de 1980, lançou na Band o programa Xênia e Você, chegando depois à Rede Globo na atração TV Mulher, por onde também passaram nomes como Marília Gabriela e Clodovil Hernandez. Ainda migrou para a Rede Manchete, com o programa Mulher 88. Nos anos 1990, encerrou sua carreira à frente do Mulheres, da Gazeta.

Além da carreira na TV, foi também colunista de revistas, como Contigo!, e do portal MdeMulher, da editora Abril.