Morre Vivi Motta, influenciadora de moda, aos 23 anos

A influenciadora digital Vivi Motta morreu nesta segunda-feira, 9, aos 23 anos de idade. Famosa por compartilhar conteúdos relacionados à moda e estilo, Vivi angariava mais de 31 mil seguidores em seu perfil no TikTok. Não há informações acerca da causa da morte da influenciadora, e seus perfis nas redes sociais passaram a ser privados desde que a notícia veio a público.

Estudante de Direito, Vivi era filha do empresário Mark Zammit e da joalheira Anna Vitória Motta. A perda da jovem foi lamentada por diversos famosos, como Luciana Gimenez, Márcia Goldschmidt e Nicole Bahls. O velório acontece na quarta-feira, 11, no Crematório São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio.

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