Morre Treat Williams, ator de ‘Hair’ e ‘Everwood’, em acidente de moto

Morreu na noite desta segunda-feira, 12, o ator Treat Williams, aos 71 anos, em um acidente de moto, em Vermont, nos Estados Unidos. Williams dirigia o veículo que colidiu com um carro. Segundo dados iniciais divulgados pela polícia local, o motorista do carro cortou Williams para entrar em um estacionamento, causando a colisão.

Williams foi aclamado por seu trabalho em Hair, de 1979, pelo qual conquistou sua primeira indicação ao Globo de Ouro. Nos anos 80, ele ainda seria nomeado pelos filmes O Príncipe da Cidade e Uma Rua Chamada Pecado. Nos anos 2000, ganhou popularidade entre uma nova geração ao participar da série Everwood: Uma Segunda Chance.

Richard Treat Williams nasceu nos Estados Unidos em 1951 e assumiu o nome do meio, de origem galesa, como seu nome de trabalho. Ele começou a atuar ainda na infância e logo se estabeleceu nos palcos da Broadway, que o catapultou para papéis em adaptações famosas de peças para o cinema. Seu último trabalho foi na série We Own this City, da HBO, de 2022.