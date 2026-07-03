Morre Totonho, fundador do Grupo Raça, aos 69 anos

Nesta quinta-feira, 2, morreu o sambista Luiz Antônio Silva, o Totonho, aos 69 anos. A informação foi divulgada pelo Grupo Raça via Instagram, em comunicado que diz: “Totonho foi muito mais que um músico; foi uma alma generosa, sorriso fácil e presença que iluminava qualquer roda. Com seu talento e alegria, fez do Grupo Raça uma referência de samba e de união, levando cultura e emoção a todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Sua partida deixa um vazio imenso no coração da família, dos amigos e de todos os fãs que por décadas foram embalados por sua arte”. A causa da morte não foi revelada.

O velório de Totonho ocorre a partir das 13h desta sexta-feira, 3, na Capela 3 do Cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro.

Totonho fundou o grupo raça em 1985 ao lado de seis colegas: Marley (ganzá), Marquinhos (banjo), Mongol (tantã), Ronaldinho (cavaquinho), Valnei (repique de mão) e Carlinhos (tamborim). Cabia a ele tocar o pandeiro.

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Ao longo dos anos de carreira, ele participou da criação de 14 álbuns de estúdio, dentro dos quais estão sucessos como O Teu Chamego, Eu e Ela, Seja Mais Você e Volta de Vez Pra Mim.

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