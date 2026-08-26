Morre Tim Curry, ator de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, aos 80 anos

Morreu, na noite desta terça-feira, 25, o ator Tim Curry, aos 80 anos, conhecido por seus papéis como Dr. Frank-N-Furter no clássico cult The Rocky Horror Picture Show e o temível palhaço da série It (1990). A informação foi confirmada pela TMZ.

Segundo o portal americano, o astro vinha sofrendo sérios problemas de saúde há mais de 10 anos, decorrentes de um AVC (acidente vascular cerebral) grave sofrido em 2012. Fontes policiais confirmaram que a morte aconteceu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que não há suspeita de crime no caso.

Tim começou sua carreira profissional no final da década de 1960, alcançando o estrelato com o sucesso The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman, em 1975. Ao longo dos anos, o astro transitou entre teatro, TV, dublagem e cinema, interpretando o palhaço Pennywise na adaptação de 1990 de It, de Stephen King, e o concierge Sr. Hector em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York.

Ele também coleciona outros títulos de sucesso, como A Caçada ao Outubro Vermelho, Annie, Os Muppets na Ilha do Tesouro, Todo Mundo em Pânico 2 e A Família Addams: O Retorno. Após o AVC, Tim precisou passar por uma cirurgia cerebral, que o deixou impossibilitado de andar. No ano passado, no período do lançamento de seu livro de memórias Vagabond, ele revelou que ainda não conseguia caminhar, dependendo do uso de cadeiras de rodas desde então.

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Nascido em 19 de abril de 1946, em Cheshire, na Inglaterra, Timothy James Curry começou sua carreira nos palcos de Londres, onde estrelou o musical Hair. Ao longo das décadas, ele foi indicado três vezes ao Tony, principal prêmio do teatro nos EUA, por suas atuações em Monty Python’s Spamalot, My Favorite Year e Amadeus. Na dublagem, chegou a vencer um Emmy Diurno por Peter Pan and the Pirates.

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