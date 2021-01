Morre Sylvain Sylvain, guitarrista do New York Dolls, aos 69 anos

Sylvain Sylvain, guitarrista da banda americana de rock New York Dolls, morreu na última quarta-feira, 13, aos 69 anos, após uma batalha de dois anos contra um câncer. O anúncio foi feito em sua página no Facebook.

“Como a maioria de vocês sabe, Sylvain lutou contra o câncer nos últimos dois anos e meio. Embora tenha lutado bravamente, ontem ele morreu vítima da doença”, diz o comunicado. “Enquanto lamentamos nossa perda, sabemos que ele finalmente está em paz e sem dor. Aumente o volume da música dele, acenda uma vela, faça uma oração e vamos mandar essa linda boneca embora.”

Nascido Sylvain Mizrahi no Cairo, Egito, se mudou para França com a família antes de ter Nova York como sua morada definitiva. Lá, se uniu a Arthur Kane, Johnny Thunders e Billy Murcia na banda Actress antes de co-fundar New York Dolls, em 1971. Grupo de rock vigoroso, originalmente formado pela mesma turma de Actress, as “bonecas nova-iorquinas” influenciaram no surgimento dos setentistas glam rock e punk rock, além do hair metal californiano de bandas como Mötley Crüe e Poison nos anos 1980.

O álbum de estreia do grupo, New York Dolls (1973), permanece um marco no cenário roqueiro mundial, cravando um sólido posto entre os “500 melhores álbuns de todos os tempos” segundo a revista americana Rolling Stone. “É difícil imaginar os Ramones ou os Replacements ou milhares de outras bandas trash-junky sem eles”, escreveu o veículo em lista publicada no ano passado. Além deles, Television, Blondie e Sex Pistols também foram influenciados pelos riffs dos roqueiros nova-iorquinos.

A banda se dissolveu em 1977 devido a intrigas, brigas e problemas com drogas entre os integrantes. New York Dolls retornou aos palcos em 2004, mas já com algumas baixas: morreram o guitarrista Johnny Thunders, em 1991, e o baterista Jerry Nolan, em 1992. O baixista Arthur Kane viria a falecer, vítima de leucemia, no mesmo ano em que os hinos dos Dolls voltavam a ser entoados ao vivo.

Sylvain “era o ponto central da banda e mantinha os satélites de seus companheiros de banda girando com precisão”, escreveu o guitarrista Lenny Kaye, da banda Patti Smith, em carta que acompanha o anúncio da morte do colega. “Embora ele tenha bravamente tentado manter a banda tocando, no final a fábula moral dos Dolls os dominou, não antes de semear uma influência que engendraria muitas gerações de rock ainda por vir.”

Continua após a publicidade

David Johansen, vocalista do Dolls, também prestou condolências públicas à morte de Sylvain. “Meu melhor amigo há tantos anos, ainda me lembro da primeira vez que o vi chegar no estúdio de ensaio, com sua bolsa de viagem e violão, diretamente do avião, depois de ter sido deportado de Amsterdã. Eu imediatamente o amei. Eu vou sentir sua falta, velho amigo. Vou manter o fogo da casa aceso. Au revoir”, disse na legenda de postagem no Instagram.