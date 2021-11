Morre Stephen Sondheim, lendário autor da Broadway, aos 91 anos

Stephen Sondheim, titã da Broadway e do teatro musical americano, morreu aos 91 anos nesta sexta-feira, 26, em sua residência em Roxbury, Connecticut, relatou o jornal americano The New York Times. O advogado e amigo F. Richard Pappas foi quem anunciou sua morte. A causa ainda não foi divulgada, mas Pappas afirmou que não sabia que Sondheim estava doente e que tudo aconteceu de forma repentina.

Compositor e letrista, Stephen Sondheim exerceu grande influência no teatro musical durante a última metade do século XX, caraterizando-se como a força dominante que trouxe aos palcos diversos espetáculos amados pelo público e que marcaram a história da Broadway. Ele é o nome por trás de peças como Company (1970), Sweeney Todd (1979) e Into the Woods (1987). São dele também as letras de um clássico inovador dos musicais, West Side Story (1957), que ainda este ano ganhará outra adaptação para os cinemas dirigida por Steven Spielberg. Em 1990, ganhou o Oscar de melhor canção original por Sooner or Later (I Always Get My Man), da trilha sonora do filme Dick Tracy, com Madonna.