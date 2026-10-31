🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Cultura

Morre Solano Ribeiro, produtor que revelou grandes nomes da MPB, aos 87 anos

Responsável por festivais históricos na TV, ele teve papel na projeção de artistas como Elis Regina, Chico Buarque e Edu Lobo

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 13h22 | Atualizado em 31 out 2026, 13h42
Homem idoso de barba e cabelos grisalhos, vestindo jaqueta branca e suéter vinho, apoiado em uma cerca de madeira rústica, com um fundo de gramado verde, árvores e uma estrutura vermelha abstrata
O produtor musical Solano Ribeiro (//Reprodução)
Continua após publicidade
Morre Solano Ribeiro, produtor que revelou grandes nomes da MPB, aos 87 anos Priorize VEJA no Google

O crítico e produtor musical Solano Ribeiro de Faria morreu na madrugada deste sábado, 31, aos 87 anos, em São Paulo. Ele estava internado em uma clínica e recebia cuidados paliativos após enfrentar o câncer em três ocasiões. O velório será realizado hoje, das 15h às 17h, no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo.

Ribeiro foi um dos principais nomes por trás dos festivais de Música Popular Brasileira exibidos na televisão a partir dos anos 1960. Ele participou da organização de eventos nas TVs Excelsior, Record, Globo e Tupi, que ajudaram a revelar artistas como Elis Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, Nara Leão, Geraldo Vandré, Jair Rodrigues e Martinho da Vila.

Sua trajetória começou no fim dos anos 1950, quando estudou arte dramática e depois integrou a banda de rock The Avallons. Na década seguinte, atuou no teatro e passou a trabalhar com televisão, chegando a coordenar a programação da TV Excelsior em 1963.

Em 2000, voltou a atuar na organização de festivais na Globo e, cinco anos depois, dirigiu o Festival Cultura. Também foi sócio-fundador da rádio Antena 1 e, desde 2006, comandava um programa dedicado a novos nomes da música brasileira na Rádio Cultura. Ribeiro registrou a experiência nos festivais no livro Prepare Seu Coração: a História dos Grandes Festivais, lançado em 2003.

Siga
Publicidade
TAGS:
cultura
Morte
MPB
Música
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).