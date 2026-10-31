Morre Solano Ribeiro, produtor que revelou grandes nomes da MPB, aos 87 anos

O crítico e produtor musical Solano Ribeiro de Faria morreu na madrugada deste sábado, 31, aos 87 anos, em São Paulo. Ele estava internado em uma clínica e recebia cuidados paliativos após enfrentar o câncer em três ocasiões. O velório será realizado hoje, das 15h às 17h, no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo.

Ribeiro foi um dos principais nomes por trás dos festivais de Música Popular Brasileira exibidos na televisão a partir dos anos 1960. Ele participou da organização de eventos nas TVs Excelsior, Record, Globo e Tupi, que ajudaram a revelar artistas como Elis Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, Nara Leão, Geraldo Vandré, Jair Rodrigues e Martinho da Vila.

Sua trajetória começou no fim dos anos 1950, quando estudou arte dramática e depois integrou a banda de rock The Avallons. Na década seguinte, atuou no teatro e passou a trabalhar com televisão, chegando a coordenar a programação da TV Excelsior em 1963.

Em 2000, voltou a atuar na organização de festivais na Globo e, cinco anos depois, dirigiu o Festival Cultura. Também foi sócio-fundador da rádio Antena 1 e, desde 2006, comandava um programa dedicado a novos nomes da música brasileira na Rádio Cultura. Ribeiro registrou a experiência nos festivais no livro Prepare Seu Coração: a História dos Grandes Festivais, lançado em 2003.