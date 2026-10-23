Morre Ryu Murakami, escritor de ‘Azul Quase Transparente’, aos 74 anos

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O renomado escritor japonês Ryu Murakami faleceu aos 74 anos, conforme anunciado por sua editora. Autor de obras impactantes como ‘Azul Quase Transparente’, ‘Miso Soup’ e ‘Audição’ – esta última adaptada para o cinema –, Murakami era conhecido por sua escrita crua e por sua influência cultural, incluindo trabalhos em TV e guias de carreira. Sua vasta obra abrange quase noventa títulos.

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O escritor japonês Ryu Murakami morreu no último sábado, 17, aos 74 anos. A morte foi anunciada nesta sexta-feira, 23, pela editora Gentosha, que publicava o autor no Japão. A causa não foi divulgada, e o funeral foi restrito à família.

Nascido em 1952, na província de Nagasaki, Murakami estreou ainda universitário com Azul Quase Transparente (1976), retrato cru de jovens entre drogas, sexo e rock em uma cidade portuária vizinha a uma base militar americana. O livro levou o Prêmio Akutagawa, o mais importante prêmio literário do país para novos autores, e vendeu cerca de 3,5 milhões de exemplares. No Brasil, saiu em 1986 pela Brasiliense e ganhou nova edição pela DarkSide Books com capa dura em 2023.

Fora do Japão, Murakami ficou conhecido pela violência e pelo desconforto de títulos como Miso Soup, lançado aqui pela Companhia das Letras em 2005, e Audição, publicado pela DarkSide em 2022. Este último foi adaptado por Takashi Miike em um filme de terror que virou cult. O próprio Murakami dirigiu versões de seus livros para o cinema, como Tokyo Decadence (1992).

No Japão, sua popularidade ia além dos romances. Um guia de profissões para adolescentes que lançou em 2003, com mais de 600 ocupações, vendeu mais de 1,8 milhão de exemplares, e por cerca de 20 anos ele foi o entrevistador principal de Cambria Kyuden, programa de TV sobre economia. Murakami deixou quase noventa títulos entre romances, ensaios e livros ilustrados.

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