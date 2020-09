Morre Ronald ‘Khalis’ Bell, cofundador do Kool & the Gang

O músico Ronald “Khalis” Bell, cofundador da banda de soul Kool & the Gang, faleceu na quarta-feira, 9, aos 68 anos, divulgou sua família e seu agente em um comunicado para a imprensa internacional. A causa da morte não foi divulgada.

Khalis assina boa parte dos hits do grupo, como Celebration e Cherish, ambas sucesso nos anos 1980. Ele fundou a banda ao lado do irmão, Robert “Kool”, em 1964, juntamente com Dennis “D.T.” Thomas, Robert “Spike” Mickens, Charles Smith, George Brown, e Ricky West.

Multifacetado, Khalis participava de todo o processo da música, desde a composição, produção e performance da longeva banda, ainda ativa, que tem no currículo sucessos como Get Down On It, Joanna e Fresh. Ele ainda colaborou produzindo com outros músicos e bandas, como o The Fugees.

Khalis deixa esposa, dez filhos, netos e irmãos, entre eles o vocalista Robert “Kool” Bell.