Morre Ray Liotta, de ‘Os Bons Companheiros’, aos 67 anos

Ray Liotta morreu durante a noite desta quinta-feira, 26, enquanto dormia na República Dominicana, onde ele trabalhava em um novo filme, Dangerous Waters. O ator, que despontou em Os Bons Companheiros, clássico de Martin Scorsese, de 1990, tinha 67 anos. Ainda não se sabe o motivo da morte. Mais informações em breve.

Nascido em Newark, Nova Jersey, Liotta foi adotado por um casal de imigrantes italianos. Começou a carreira na TV, em Nova York, até apostar no cinema, em Los Angeles. Seu primeiro papel de destaque foi no filme Totalmente Selvagem, de 1986. Em seguida, interpretou o jogador de beisebol Shoeless Joe Jackson em Campo dos Sonhos, de 1989. Mas foi no ano seguinte, sob a batuta de Scorsese, que Liotta se tornou um astro de cinema internacional, ao protagonizar Os Bons Companheiros. Na trama, ele vive um gângster que acaba delatando a “família” quando a máfia se envolve com o tráfico de drogas e executa diversos antigos aliados.

No auge, na década de 90, Liotta era o tipo ideal, que aliava uma beleza rústica ao personagem anti-heroico. Fez um psicopata em Obsessão Fatal (1992), encarou um drama policial de ação ao lado de Sylveter Stallone em Cop Land (1997) e conquistou elogios como um viciado em jogo em Phoenix: A Última Cartada (1998). Liotta aos poucos foi perdendo o lugar de protagonista para se resignar ao papel do coadjuvante. Se aventurou na Broadway e voltou às séries de TV. Na última década, ele vinha dando a volta por cima.

Recentemente, ele atuou em The Many Saints of Newark, derivada da série Sopranos, e nos dramas Anti-Heróis e Marriage Story, da Netflix. O ator ainda vai aparecer em diversos projetos prontos para estrear. Entre eles a série Black Bird e os filmes El Tonto e Cocaína Bar.