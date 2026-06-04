A autora e cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, renomada por sua graphic novel e filme Persépolis, morreu aos 56 anos, um ano após a morte do “amor de sua vida”, informou um membro de seu círculo íntimo à AFP nesta quinta-feira, 4.

“Marjane Satrapi morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida”, disseram em um comunicado enviado à AFP ….” Nascida em 1969 em Rasht, no norte do Irã, Satrapi chegou à França em 1994 e obteve a nacionalidade francesa em 2006.

Crítica ferrenha do governo teocrático iraniano, “Persépolis”, de Satrapi, narra sua infância em Teerã, lutando contra as restrições impostas pela liderança islâmica do Irã após a revolução de 1979, antes de seus pais a enviarem para a Europa e ela iniciar uma vida no exílio.

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem a Satrapi, dizendo que ela era “uma grande artista que transformou sua infância iraniana em uma história universal”.

Entre os filmes que ela dirigiu, destaca-se a adaptação de 2007 da graphic novel “Persépolis” — codirigida por Vincent Paronnaud — que ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes e foi indicada ao Oscar.

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“Mesmo sendo um filme universal, quero dedicar este prêmio a todos os iranianos”, disse Satrapi à AFP na época.

“Mesmo sendo um filme universal, quero dedicar este prêmio a todos os iranianos”, disse Satrapi à AFP na época. “Marjane era uma artista extraordinária e uma mulher encantadora que personificava a alegria da criação e a tristeza do exílio e das memórias dolorosas. Lamentamos sua morte esta manhã”, disse Thierry Fremaux, diretor do Festival de Cannes, à AFP.

Legado

Ela foi uma defensora ativa dos protestos que eclodiram na República Islâmica do Irã após a morte, em 2022, da jovem curda iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, enquanto estava sob custódia por supostamente violar o código de vestimenta para mulheres.

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Ela organizou uma coleção de histórias em quadrinhos sobre o movimento “Mulheres, Vida, Liberdade” em seu último livro, lançado em inglês em 2024, e esteve entre os participantes de um protesto em Paris naquele mesmo ano, que marcou o segundo aniversário da morte de Amini.

“É muito importante que este regime desapareça”, disse ela sobre a República Islâmica do Irã, mas ressaltou que isso não aconteceria da noite para o dia.

“Acho importante manter a esperança.”

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A fundação de Narges Mohammadi, a premiada com o Nobel da Paz iraniana que está presa, elogiou Satrapi como “uma voz destemida pelo feminismo, pelos direitos humanos e pela liberdade”.

“Ela defendeu consistentemente os direitos das mulheres, solidarizando-se com o povo do Irã e amplificando a mensagem do movimento Mulher, Vida, Liberdade no cenário global”, afirmou a fundação.

“Sua coragem continuará a ressoar muito além de sua vida.”

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Também pintora, em 2020 Satrapi exibiu uma série de obras que, segundo ela, foram criadas ao longo dos últimos sete anos, intercaladas com outros projetos. Ela mencionou a necessidade de se isolar do mundo através de suas telas.

“Acho que minha saúde mental depende disso”, disse ela.

Ela afirmou acreditar em ser feminista por meio de suas ações.

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“Se eu demonstrar que sei fazer as coisas tão bem quanto – ou até melhor que – um homem, então terei vencido a batalha e poderei ser um exemplo para as meninas que virão depois de mim”, concluiu.

Amor da vida

Ela afirmou no ano passado que recusou a mais alta condecoração civil da França, a Legião de Honra, acusando o país de “hipocrisia” em relação às políticas de vistos que impediam dissidentes de viajar do Irã para a França.

“Não posso ignorar o que considero uma atitude hipócrita em relação ao Irã, que forjou a outra parte da minha identidade”, escreveu ela, acrescentando que não tinha a intenção de desrespeitar a condecoração e que amava a França “profundamente”.

Seu trabalho se expandiu para além de histórias ligadas ao Irã, incluindo “Radioactive”, uma cinebiografia de 2019 sobre a pioneira pesquisadora de radioatividade e ganhadora do Prêmio Nobel Marie Curie, estrelada por Rosamund Pike.

Seu marido, um produtor, ator e roteirista sueco, foi um colaborador de longa data.

Após a morte dele, em 8 de abril do ano passado, Satrapi fundou a Fundação de Cinema Mattias e Marjane Ripa-Satrapi para apoiar estudantes estrangeiros que desejam vir a Paris para estudar cinema.

Desde a morte dele, a página de Satrapi no Instagram consistia quase exclusivamente em uma série de imagens que formavam a frase “Pois perdi o amor da minha vida”, juntamente com uma foto do marido e um anúncio da fundação.

(Com AFP)