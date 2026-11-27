Morre Phil Barker, baterista dos Buzzcocks, aos 65 anos
Músico britânico tocou na banda de punk de 1992 a 2006 e lutava contra um câncer
Morreu no sábado, 21, aos 65 anos, o baterista britânico Phil Barker, integrante da banda de punk Buzzcocks entre 1992 e 2006. Ele tratava um câncer havia cinco anos e morreu dormindo, na Ilha de Wight, na Inglaterra. O grupo anunciou a morte na quinta-feira, 26, em seu site oficial. “Estamos tristes com a notícia da morte do nosso baterista de longa data, Phil Barker. Ele foi fundamental para o nosso sucesso durante toda aquela fase”, escreveu a banda.
Barker entrou nos Buzzcocks em 1992, junto com o baixista Tony Barber, seu amigo de infância, para acompanhar Pete Shelley e Steve Diggle. A banda foi criada em Manchester em 1976 por Shelley e Howard Devoto. Lançou três álbuns até se separar em 1981 e voltou em 1989. Com Barker na bateria, gravou cinco discos, de Trade Test Transmissions (1993) a Flat-Pack Philosophy (2006). Ele saiu do grupo no início de 2006. Shelley morreu em 2018, e os Buzzcocks seguem na ativa, liderados por Diggle.
Fora da banda, Barker tocou no Lack of Knowledge nos anos 1980 e gravou com Slaughter Joe e com o Modern Folk Quintet, às vezes sob o pseudônimo Phil Phuture. Mais recentemente, integrou o Stratford Mercenaries, ao lado de Steve Ignorant, ex-vocalista do Crass.
Diggle prestou homenagem ao colega nas redes sociais: “Estou lembrando dos bons tempos, Phil. Você foi um grande baterista. Penso em você, Debbie, e na família. Hoje à noite tocamos em St. Petersburg, na Flórida, e vou dedicar as músicas e o show inteiro a você”. Barker deixa a mulher, Deb, com quem foi casado por 26 anos.
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