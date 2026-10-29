Morre Patrick Stewart, o eterno Professor Xavier de ‘X-Men’, aos 86 anos

O ator Patrick Stewart, de X-Men e Star Trek, morreu nesta quarta-feira, 28, aos 86 anos de idade. Nascido em Mirfield, no Reino Unido, ele foi consagrado por seus papéis como o Professor Charles Xavier e Jean-Luc Picard. Em comunicado, a família aponta que Patrick veio a óbito após uma longa luta contra a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy.

“Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart, ontem, na sua casa em Los Angeles, sob os cuidados carinhosos da sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy”, afirma a declaração. “Esteve amparado pelo abraço caloroso de familiares e amigos, cercado por música ao vivo, orações, lágrimas, risos e o tipo de emoção profunda que só ele conseguia inspirar após uma vida inteira de dedicação a todos nós”, completam os familiares.

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