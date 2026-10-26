Morre Oswaldinho do Acordeon, grande nome do forró, aos 72 anos
Músico dominou o instrumento que virou apelido e colaborou com Rita Lee, Ney Matogrosso e mais talentos nacionais
O sanfoneiro Oswaldinho do Acordeon morreu neste domingo, 25, aos 72 anos, segundo comunicado publicado em seus perfis nas redes sociais. “Reconhecido no Brasil e no exterior por sua virtuosidade, o artista marcou a música nordestina ao unir o forró a a diferentes gêneros musicais. Entrou para a história da música, deixa um importante legado para a música brasileira”, diz o texto. Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram compartilhadas.
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Oswaldinho passou as últimas seis décadas em atividade, lançou mais de 20 discos e se tornou referência internacional no acordeão, tendo o tocado para explorar as mais diversas sonoridades. Ao longo dos anos, experimentou jazz, blues, rock e música erudita, intercalando — e misturando — tal material eclético com a música nordestina e, especialmente, o forró. Dessa forma, colaborou com Rita Lee, Ney Matogrosso, Elba Ramalho e Milton Nascimento, entre outros.
Grandes músicos vêm lamentando a perda. Chico César, por exemplo, escreveu: “Adeus, mestre. Você e sua música seguem em nossos corações”.
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