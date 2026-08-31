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Cultura

Morre o sertanejo Marcelo Gasparini, dupla de Mauricio, aos 54 anos

Cantor tinha sido diagnosticado com leucemia mieloide aguda (LMA)

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 13h37 | Atualizado em 31 ago 2026, 13h41
Homem de pele clara, cabelos escuros e grisalhos, sorrindo amplamente, usando blazer preto sobre camiseta escura, em fundo cinza claro
O cantor Marcelo Gasparini  (Reprodução/Instagram)
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Morreu na madrugada desta segunda-feira, 31, o cantor sertanejo Marcelo Gasparini, dupla de Mauricio Gasparini, seu irmão gêmeo, aos 54 anos. O artista havia sido diagnosticado com leucemia mieloide aguda (LMA) e compartilhava sua rotina de tratamento nas redes sociais. A notícia de sua partida foi divulgada no perfil oficial no Instagram.

Gasparini iniciou o tratamento logo após descobrir a doença e chegou a ser submetido a um transplante de medula óssea. O doador foi seu irmão, com quem mantinha uma dupla sertaneja desde a juventude. Apesar dos procedimentos médicos, o cantor não resistiu às complicações provocadas pela doença.

Casado e pai de um filho, Marcelo também tinha formação em Direito e atuava como empresário. A música, porém, ocupou lugar central em sua trajetória profissional. Ao lado de Mauricio, percorreu diferentes regiões do país com a dupla e também integrou o Clube da Viola, ligado ao universo da música sertaneja.

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A equipe dos artistas lamentou a morte e destacou a resistência demonstrada por Marcelo durante o tratamento. A mensagem publicada após o falecimento ressaltou a esperança mantida pela família e pelos amigos ao longo da doença e afirmou que o cantor enfrentou o período com coragem e fé. Os familiares também agradeceram pelas orações e manifestações de carinho recebidas e pediram respeito à privacidade neste momento.

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“Hoje nos despedimos do Marcelo com o coração partido, mas também com a certeza de que a doença não venceu. Havia células sadias em seu corpo, havia esperança, luta e acima de tudo muita fé. Foram dias de coragem e uma força que muitas vezes parecia maior do que tudo o que estava acontecendo. No fim, seu corpo não suportou. Não por falta de luta, não por falta de vontade de viver, mas porque chegou ao seu limite. Agora nos fica a saudade, as cantorias, lembranças, o amor e tudo aquilo que ele deixou em cada pessoa que teve a felicidade de caminhar ao seu lado. Segue agora em paz ao lado do Pai, sem dor, na certeza que um dia nos encontraremos”, disse a nota da equipe de Gasparini publicada no Instagram.

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O velório de Marcelo Gasparini acontece nesta manhã, no Velório da Paz, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Bom Pastor. 

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