Morre o sertanejo Marcelo Gasparini, dupla de Mauricio, aos 54 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 31, o cantor sertanejo Marcelo Gasparini, dupla de Mauricio Gasparini, seu irmão gêmeo, aos 54 anos. O artista havia sido diagnosticado com leucemia mieloide aguda (LMA) e compartilhava sua rotina de tratamento nas redes sociais. A notícia de sua partida foi divulgada no perfil oficial no Instagram.

Gasparini iniciou o tratamento logo após descobrir a doença e chegou a ser submetido a um transplante de medula óssea. O doador foi seu irmão, com quem mantinha uma dupla sertaneja desde a juventude. Apesar dos procedimentos médicos, o cantor não resistiu às complicações provocadas pela doença.

Casado e pai de um filho, Marcelo também tinha formação em Direito e atuava como empresário. A música, porém, ocupou lugar central em sua trajetória profissional. Ao lado de Mauricio, percorreu diferentes regiões do país com a dupla e também integrou o Clube da Viola, ligado ao universo da música sertaneja.

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A equipe dos artistas lamentou a morte e destacou a resistência demonstrada por Marcelo durante o tratamento. A mensagem publicada após o falecimento ressaltou a esperança mantida pela família e pelos amigos ao longo da doença e afirmou que o cantor enfrentou o período com coragem e fé. Os familiares também agradeceram pelas orações e manifestações de carinho recebidas e pediram respeito à privacidade neste momento.

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“Hoje nos despedimos do Marcelo com o coração partido, mas também com a certeza de que a doença não venceu. Havia células sadias em seu corpo, havia esperança, luta e acima de tudo muita fé. Foram dias de coragem e uma força que muitas vezes parecia maior do que tudo o que estava acontecendo. No fim, seu corpo não suportou. Não por falta de luta, não por falta de vontade de viver, mas porque chegou ao seu limite. Agora nos fica a saudade, as cantorias, lembranças, o amor e tudo aquilo que ele deixou em cada pessoa que teve a felicidade de caminhar ao seu lado. Segue agora em paz ao lado do Pai, sem dor, na certeza que um dia nos encontraremos”, disse a nota da equipe de Gasparini publicada no Instagram.

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O velório de Marcelo Gasparini acontece nesta manhã, no Velório da Paz, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Bom Pastor.

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