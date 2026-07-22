Morre o produtor Luiz Carlos Barreto, lenda do Cinema Novo, aos 98 anos

O grande produtor do cinema brasileiro Luiz Carlos Barreto morreu na madrugada desta quarta-feira, 22, aos 98 anos. Conhecido como “Barretão“, ele enfrentava problemas de saúde diversos desde março de 2024, após uma queda acidental, e estava internado desde 14 de julho.

Barretão teve importância ímpar no cenário do Cinema Novo, quando cineastas diversos do Brasil decidiram utilizar as câmeras como ferramenta política , inspirada nos mecanismos do neorrealismo italiano e da nova onda francesa. Tendo se formado em Letras e trabalhado como jornalista e fotojornalista, ele primeiro atuou como diretor de fotografia de Vidas Secas (1963), adaptação do romance homônimo de Graciliano Ramos dirigida por Nelson Pereira dos Santos. Ele repetiria a função apenas uma outra vez, em um filme ainda mais significativo: Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha.

Em 1963, fundou a produtora L.C. Barreto Produções Cinematográficas e assim proporcionou que títulos diversos fossem realizados. A lista inclui Garrincha – Alegria do Povo (1963), A Hora e a Vez de Augusto Matraga (1965) e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969).

Ao longo das seis décadas de carreira, produziu mais de 80 filmes, entre eles sucessos de público históricos como Dona Flor e seus Dois Maridos (1976), dirigido pelo próprio filho, Bruno Barreto — cuja ilustre carreira ainda trouxe ótimos frutos, entre eles O Beijo no Asfalto (1981) e O Que É Isso, Companheiro? (1997), indicado ao Oscar de melhor filme internacional. O outro filho de Luiz Carlos, Fábio Barreto, também foi grande cineasta e competiu pelo prêmio hollywoodiano com O Quatrilho (1995). Além dos dois, Barretão também é pai de Paula Barreto, que trabalhou na produção dos filmes dos irmãos, entre outros.

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O trio é fruto do casamento de Luiz Carlos com Lucy Barreto, que se tornou sua parceira de trabalho na L.C. Barreto. Juntos, eles foram o casal de produtores mais renomado do país.

Barretão participou dos bastidores de Deus Ainda É Brasileiro, de Cacá Diegues, que será lançado em breve.

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