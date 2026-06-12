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Cultura

Morre o pintor inglês David Hockney, ícone da arte contemporânea

Artista popular por suas cores vibrantes tinha 88 anos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 09h01 | Atualizado em 12 jun 2026, 09h53
Homem idoso de óculos redondos, boina branca, camisa azul, gravata vermelha e cardigã verde claro, em pé, com as mãos nos bolsos, contra um mural colorido que representa uma floresta com árvores, folhas e flores
O artista plástico David Hockney: marcado por cores vibrantes (Aurelien Meunier//Getty Images)
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Morreu na noite desta quinta-feira, 11, o lendário pintor inglês David Hockney, aos 88 anos. Conhecido por suas cores vibrantes e retratos do cotidiano, incluindo suas populares piscinas, Hockney era uma um dos nomes mais influentes da arte contemporânea.

Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria de Hockney disse que o artista faleceu “pacificamente em casa, um mês antes de completar 89 anos” e o descreveu como “uma das figuras mais importantes da arte contemporânea do século XX e XXI”.

Homem loiro de óculos, suéter azul e calça listrada, sorrindo e segurando um cachorro salsicha marrom no colo, em um ateliê de arte com diversas pinturas coloridas nas paredes e cavaletes, e um sofá vermelho estampado
Influente: David Hockney em seu ateliê (Anthony Barboza/Getty Images)

Nascido em Bradford, na Inglaterra, Hockney se consagrou como artista pop durante os vibrantes anos 60, eternizado por suas famosas pinturas de piscinas. Ao sobrevoar Los Angeles pela primeira vez, em 1964, o inglês se apaixonou pelas formas em azul-turquesa da região. Então aos 27 anos, ele já havia idealizado o cenário e as companhias que encontraria por lá antes mesmo de chegar ao local — onde viveria de forma intermitente até 2005. Na cidade americana, se misturou à elite artística da época, fez amizades notórias como as de Andy Warhol e Billy Wilder e viveu livremente como homem gay.

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Apaixonou-se e teve o coração partido após conhecer outro artista, Peter Schlesinger, de 18 anos. Com a ferida amorosa ainda aberta, pintou a mais famosa das obras dedicadas aos corpos d’água, que fez entre 1971 e 1972: Retrato de um Artista (Piscina com Duas Figuras), na qual o amante é visto encarando um homem submerso. Em 2018, a obra foi leiloada por 90,3 milhões de dólares e bateu o recorde do valor pago pelo trabalho de um artista vivo.

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RECORDE - 'Retrato de um Artista (Piscina com Duas Figuras)': obra atingiu 90,3 milhões de dólares em leilão
RECORDE - ’Retrato de um Artista (Piscina com Duas Figuras)’: obra atingiu 90,3 milhões de dólares em leilão (Jenni Carter/ART Gallery of New South Wales/.)

Prolífico na arte, pintou até o fim da vida, dando vazão ao talento por 60 anos. Na carreira longeva, fez de tudo um pouco: produziu retratos com perspectiva distorcida usando fotocolagem, experimentou com pintura abstrata de paisagens e, mais tarde, explorou as possibilidades de criar obras de arte a partir da tecnologia 3D.

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Fiel a ideia de retratar figuras próximas, se recusou a retratar, em certa ocasião, a rainha Elizabeth II, afirmando desconhecer sua essência. Para realmente saber a aparência do modelo, ele exige conhecê-lo intimamente e, por isso, costumava retratar apenas amigos. O critério fez com que seu repertório contasse com diversos rostos notórios da boemia setentista, à maneira das polaroids de Warhol. Posaram para ele a drag queen Divine, o escritor Christopher Isherwood, o retratista Don Bachardy e a designer Celia Birtwell, entre outros. Em 2023, pintou o pop star Harry Styles.

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