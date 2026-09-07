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Cultura

Morre o jornalista Okky de Souza, crítico musical que fez história em VEJA

Editor, letrista e escritor, ele ajudou a moldar a cobertura cultural do país e testemunhou a ascensão do rock brasileiro na década de 1980

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 10h34 | Atualizado em 7 set 2026, 11h46
Okky de Souza
Okky de Souza em Carta ao Leitor  (Nellie Solitrenick/VEJA)
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Morre o jornalista Okky de Souza, crítico musical que fez história em VEJA Priorizar nos meus resultados Google

Morreu aos 73 anos o jornalista Okky de Souza, crítico de música e um dos pioneiros da cobertura do rock brasileiro. Atuou na chegada da revista Rolling Stone ao Brasil e se estabeleceu em VEJA, assinando matérias variadas, entre elas algumas históricas que revelavam talentos nacionais, de Rita Lee a Barão Vermelho. Ele deixa a esposa, Elenita, com quem era casado desde 2008, uma filha e um enteado. A causa da morte foi uma parada cardíaca na noite de domingo, 6. A VEJA, a viúva declarou: “O Okky deixa um grande legado, foi um dos mais eficientes críticos de música da história do Brasil e sempre demonstrou uma honestidade ímpar no material que publicava”. O crítico cobriu o primeiro Rock in Rio em 1985 e parte, agora, durante a 11ª edição do mesmo evento musical.

Nascido Octavio Chaves de Souza, em Londres, em 27 de novembro de 1952, possuía dupla nacionalidade, britânica e brasileira. Inicialmente, traduzia textos da Rolling Stone americana para a versão brasileira da publicação, que circulou entre 1972 e 1973. Na segunda metade da década de 1970, trabalhou na revista Pop, da Editora Abril, antes de migrar, em 1981, para VEJA, onde permaneceu até 2015.

Com seu amplo conhecimento sobre música, reforçou a equipe de Artes e Espetáculos, cobrindo diversos gêneros e, especialmente, o renascimento do rock brasileiro. Uma reportagem que se destaca desse período é a capa que VEJA dedicou a Rita Lee e Roberto de Carvalho em maio de 1983. Okky escreveu o perfil no momento em que Rita realizava uma enorme turnê pelo Brasil. O texto percebeu algo que se tornaria padrão décadas depois: a transformação dos shows brasileiros em grandes espetáculos de estádio. A reportagem dizia que a cantora estava inaugurando uma era na qual artistas passariam a se apresentar para grandes plateias. Okky também destacou outro pioneirismo de Rita, que havia “abrasileirado” o rock, incorporando às letras paródia, deboche e elementos profundamente ligados à cultura popular local.

Capa de VEJA de 11 de maio de 1983, com um perfil de Rita Lee e Roberto de Carvalho
Capa de VEJA de 11 de maio de 1983, com um perfil de Rita Lee e Roberto de Carvalho (Reprodução/Dedoc)
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A relação com o meio musical o levou ainda a explorar seu lado de compositor. Trabalhou especialmente com Guilherme Arantes, com quem fez a música Sol do Meio Dia, de 1982. O artista prestou sua homenagem nesta segunda, 7. “Partiu Okky de Souza. Meu irmãozinho de tantas venturas e de tantas aventuras, E de nenhuma desventura. Fico devendo a foto. Acrescentarei depois, quando este susto passar. Mas a vida não nos assusta, nem quando se susta a vida… Fica a amizade imorredoura.”, escreveu Arantes.

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Em 6 de janeiro de 1988, o editorial de VEJA destacou na Carta ao Leitor a rotina agitada de Okky, que aos 35 anos emendava entrevistas históricas com Tina Turner (feita diretamente dos Estados Unidos para as Páginas Amarelas daquela edição), com o fotógrafo J. R. Duran (capa daquela mesma publicação), além de citar seus outros grandes feitos, como conseguir uma exclusiva com Mick Jagger, ter acesso ao Menudo em Porto Rico e cobrir todos os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

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Página da revista Veja de 6 de janeiro de 1988, com o título Carta ao Leitor e uma foto de Okky de Souza, sentado em uma mesa de cabeceira, vestindo uma camisa listrada amarela e preta, sorrindo. Abaixo, o índice com seções como Capa, Brasil, Internacional, Cultura, Funcionários e Economia, cada uma com uma imagem e breve descrição. Destaque para um coquetel, um homem de óculos e terno, um homem de cabelos longos e camiseta, e uma imagem de liquidação com a frase Tudo em 3. No rodapé, a lista de seções e números de página
Carta ao Leitor da edição 1099 de VEJA, publicada em 6 de janeiro de 1988, sobre Okky de Souza (ACERVO/VEJA)

Ao longo de sua ampla carreira, não se prendeu apenas ao jornalismo cultural. Na VEJA, chegou ao posto de editor de Geral, no início dos anos 2000, coordenando reportagens sobre ciência, religião, comportamento, meio ambiente e questões urbanas. Encerrou sua passagem pela revista em 2015, já no posto de editor-executivo.

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Como escritor, assinou o livro São Paulo, 450 Anos Luz: A Redescoberta de uma Cidade, projeto de Gilberto Dimenstein, publicado pela Editora de Cultura, em 2003, no qual abordava a transformação histórica de São Paulo. A obra recebeu menção honrosa no Prêmio Jabuti de 2004, na categoria Didático e Paradidático de Ensino Fundamental e Médio.

O velório de Okky de Souza acontece nesta segunda-feira, 7, no Cemitério da Vila Alpina, em São Paulo, entre 14h e 17h, na Avenida Francisco Falconi, 437. Coroas podem ser contratadas através do número 11 98974-9428.

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