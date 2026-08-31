Morre o jornalista Carlos Monforte, um dos primeiros âncoras da TV brasileira
Comunicador tinha 77 anos
Morreu nesta segunda-feira, 31, o jornalista Carlos Monforte, aos 77 anos, informou a GloboNews. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.
Monforte começou no jornalismo profissional em A Tribuna, onde ficou de 1969 a 1973. Em seguida, foi contratado como redator de O Estado de S. Paulo. Em agosto de 1978 foi contratado como repórter pela TV Globo de São Paulo. Em janeiro de 1983, mudou-se para Brasília para inaugurar, também como editor-chefe e âncora, o Bom Dia Brasil, onde ficou até 1992. No ano 2000, passou para a GloboNews como apresentador do Jornal das Dez, depois como coordenador do canal em Brasília, e deixou a empresa em 2016.
No Bom Dia Brasil
, o jornalista foi um dos grandes responsáveis por popularizar a figura do âncora no telejornalismo brasileiro — inspirado no título americano, o conceito deu liberdade para que o apresentador comandasse o jornal como um todo, incluindo entrevista e comentários. Só no primeiro ano de programa, Monforte entrevistou cerca de 700 convidados. “No Brasil, o âncora é o editor-chefe: ele comanda, diz o que entra no jornal, qual será a sequência dos blocos”, explicou ele ao Memória Globo.
Ao longo da carreira, foi responsável por entrevistar figuras importantes da política brasileira. A experiência o credenciou ao cargo de coordenador da GloboNews em Brasília, onde ajudou a moldar o estilo do canal. Depois de deixar a Globo, em 2016, se dedicou a palestras e estudos sobre o jornalismo e o mercado da comunicação no Brasil.