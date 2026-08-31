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Cultura

Morre o jornalista Carlos Monforte, um dos primeiros âncoras da TV brasileira

Comunicador tinha 77 anos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 09h18 | Atualizado em 31 ago 2026, 09h57
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Carlos Monforte -  (./.)
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Morre o jornalista Carlos Monforte, um dos primeiros âncoras da TV brasileira Priorizar nos meus resultados Google

Morreu nesta segunda-feira, 31, o jornalista Carlos Monforte, aos 77 anos, informou a GloboNews. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Monforte começou no jornalismo profissional em A Tribuna, onde ficou de 1969 a 1973. Em seguida, foi contratado como redator de O Estado de S. Paulo. Em agosto de 1978 foi contratado como repórter pela TV Globo de São Paulo. Em janeiro de 1983, mudou-se para Brasília para inaugurar, também como editor-chefe e âncora, o Bom Dia Brasil, onde ficou até 1992. No ano 2000, passou para a GloboNews como apresentador do Jornal das Dez, depois como coordenador do canal em Brasília, e deixou a empresa em 2016.

No Bom Dia Brasil, o jornalista foi um dos grandes responsáveis por popularizar a figura do âncora no telejornalismo brasileiro — inspirado no título americano, o conceito deu liberdade para que o apresentador comandasse o jornal como um todo, incluindo entrevista e comentários. Só no primeiro ano de programa, Monforte entrevistou cerca de 700 convidados. “No Brasil, o âncora é o editor-chefe: ele comanda, diz o que entra no jornal, qual será a sequência dos blocos”, explicou ele ao Memória Globo.

Ao longo da carreira, foi responsável por entrevistar figuras importantes da política brasileira. A experiência o credenciou ao cargo de coordenador da GloboNews em Brasília, onde ajudou a moldar o estilo do canal. Depois de deixar a Globo, em 2016, se dedicou a palestras e estudos sobre o jornalismo e o mercado da comunicação no Brasil.

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