Morre o estilista Paco Rabanne, que revolucionou a moda com uso de metais

Morreu nesta sexta-feira, 3, aos 88 anos, o estilista espanhol Paco Rabanne, famoso pelo uso de metais nas passarelas e por sua grife homônima de perfumes de luxo. A informação foi confirmada pelo grupo Puig, que gerencia a marca do artista. “Estou profundamente triste com a morte do Sr. Paco Rabanne”, disse Marc Puig, presidente da empresa.”Ele está entre as figuras essenciais do universo fashion do século XX, e seu legado seguirá sendo uma fonte constante de inspiração”, anunciou o perfil oficial da marca no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido Francisco Rabaneda Cuervo, na província espanhola de Guipúscoa, em 1934, Paco se mudou com os pais para a França ainda pequeno, fugindo da Guerra Civil Espanhola. No país, estudou arquitetura, desenvolvendo talento para trabalhar com os mais diversos materiais. Apaixonado pelo universo fashion, revolucionou a moda a partir dos anos 1960 com sua ousadia no uso de materiais até então incomuns nas passarelas, como plástico e metal — ele também foi o primeiro a fazer um vestido de chocolate, em 1989.

Dez anos depois, em 1999, chegou a se aposentar, mas a grife foi retomada em 2011, com o designer indiano Manish Arora e, posteriormente, o francês Julien Dossena à frente da direção criativa da marca. Desde então, a Paco Rabanne se manteve no imaginário popular do universo fashion, mantendo a tradição da ousadia e da inovação em suas peças contemporâneas.

Fora das passarelas, Paco se consolidou como um exímio produtor de perfumes com a grife que leva seu nome. Em m 2011, criou, inclusive, uma linha de fragrâncias exclusivas para o Rock in Rio, que foram batizados de Black XS Rock in Rio. “Paco Rabanne fez da transgressão algo magnético. Quem, senão ele, poderia convencer a mulher parisiense a exigir vestidos feitos de plástico e metal? Quem, senão Paco Rabanne, poderia imaginar uma fragrância chamada Calandre – a palavra significa ‘grelha de automóvel’ – e transformá-la em um ícone da feminilidade moderna?”, escreveu José Manuel Albesa, presidente de moda e beleza da Puig, em comunicado.