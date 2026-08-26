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Cultura

Morre o escritor húngaro Péter Nádas, que ‘voltou da morte’ nos anos 90

Destaque da literatura contemporânea, autor faleceu aos 83 anos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h59 | Atualizado em 26 ago 2026, 11h23
Homem idoso de pele clara, cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa listrada e blazer azul-marinho, sentado e olhando para frente com expressão séria, em fundo preto
O escritor húngaro Peter Nadas (Foto por PETER KOHALMI/AFP)
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O escritor húngaro Péter Nádas, autor do monumental e controverso Histórias Paralelas, de 1.200 páginas, morreu nesta quarta-feira, 26, aos 83 anos, informou seu assessor à AFP.

Em 2004, Nadas publicou o livro A Própria Morte, obra em que relata a sua experiência de quase morte em 1993, quando foi declarado clinicamente morto após um infarto aos 50 anos, mas acabou reanimado. “Gosto de viver e o corpo gosta de viver. Mas também foi bom morrer. Era um estado tão pacífico, uma tranquilidade que eu nunca havia experimentado antes”, disse ele mais tarde em entrevista à televisão pública húngara.

Frequentemente cotado para o Nobel de literatura, Nádas era um crítico ácido do comunismo, tema que permeia seu romance mais conhecido, Histórias Paralelas. A obra levou 18 anos para ser escrita, e tem como pano de fundo eventos ocorridos na Hungria durante o século passado.

Repleta de personagens e tramas que se cruzam, a obra dividiu opiniões: aclamado por muitos, desagradou os puristas pelo uso de linguagem obscena e a ausência de um desfecho convencional. “Não consigo escrever melhor do que isso”, atestou ele certa vez sobre o trabalho.

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Ele também criticou o ex-primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán, descrevendo a Hungria sob seu governo como uma “autocracia” em uma entrevista ao site de notícias 444 em 2022. Orbán foi primeiro-ministro por 16 anos consecutivos até que seu partido perdeu as eleições este ano.

Da fotografia à escrita

Nascido em uma família judaica em Budapeste, em 1942, Nadas vivenciou o brutal cerco à cidade no final da Segunda Guerra Mundial. Anos depois, perdeu a mãe para um câncer e o pai para o suicídio, ficando aos cuidados de uma tia.

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Começou na vida profissional como fotógrafo na década de 1960, e se enveredou para a escrita através do jornalismo. Seu primeiro romance, A Bíblia, foi publicado em 1967 às a partir daí vieram outros romances, contos e três peças teatrais que criticavam o então governo comunista.

A falecida escritora americana Susan Sontag, uma das primeiras e mais fervorosas defensoras de Nadas, descreveu uma de suas obras, Livro de Memórias, como “o maior romance escrito em nosso tempo e um dos grandes livros do século”.

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Também um renomado ensaísta, Nadas publicou no ano passado uma ampla crítica à sociedade contemporânea e ao desejo humano por posse. “A literatura é uma questão pessoal, não comunitária, nem nacional, mas se ninguém a cultivar, a população certamente se tornará estúpida”, disse ele ao Litera, um site húngaro de literatura, neste verão.

 

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