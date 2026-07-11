Morre o cantor e compositor italiano Peppino di Capri, aos 86 anos

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O cantor e compositor italiano Peppino di Capri, conhecido pelos clássicos “Champagne” e “Roberta”, morreu aos 86 anos. Sua vasta carreira incluiu sucessos desde os anos 50, uma vitória no Festival de Sanremo e uma turnê bem-sucedida no Brasil. Um ícone da música que deixa um legado inesquecível.

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O cantor e compositor italiano Peppino di Capri, conhecido pelos clássicos “Champagne” e “Roberta”, morreu aos 86 anos neste sábado, 11. A família confirmou a morte à agência de notícias Ansa e informou que ele será sepultado neste domingo, às 17 horas do horário local, na Ilha de Capri, onde nasceu.

Nascido em 1939, o artista veio de uma família de músicos e começou a tocar piano aos quatros anos. Considerado um prodígio, tocava na ilha para tropas estadunidenses aos finais de semana. Nos anos 1950, ele se encantou pelo rock e, ao completar 18 anos, gravou seus primeiros álbuns com o grupo I Rockers e emplacou o primeiro sucesso “Malatia”.

Durante os cinco anos que sucederam sua estreia em 1958, lançou músicas que, segundo sua biografia, lideraram as paradas musicais, como “Nessuno al Mondo”, “Luna Caprese”, “St. Tropez Twist” e “Roberta”.

No ano de 1973, alcançou duas glórias: sua primeira vitória no Festival de Sanremo e lançou a música “Champagne”, que ficou conhecida internacionalmente.

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Ao longo de sua carreira, participou de concertos e programas de TV e, em 2013, trabalhou ao lado do filho, Edoardo, em uma turnê teatral.

No compilado de marcos da sua carreira, foi incluída a turnê no Brasil, em outubro de 2015, quando o cantor esteve em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A passagem é descrita como “mais uma mini-turnê de sucesso”.

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Ainda em seu site, no espaço dedicado à discografia, há uma frase bem humorada assinada pelo cantor: “Espero que me perdoem, mas levará algum tempo para reunir toda a discografia de 60 anos de carreira. Um abraço”.

Peppino di Capri completaria 87 anos no próximo dia 27 e, além de Edoardo, era pai de Arrigo e Dario. A causa da morte não foi divulgada, mas, de acordo com a Ansa, o cantor estava doente.

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Em seu perfil no Instagram, foi feita uma despedida sucinta. Uma fotografia do cantor, a legenda: “Ciao, Peppino” e um emoji de coração.