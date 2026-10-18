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Cultura

Morre o cantor Benito di Paula, aos 84 anos

Artista alcançou grande sucesso nos anos 70 e 80 com músicas como 'Charlie Brown' e 'Retalhos de Cetim'

Por Redação 18 out 2026, 22h41 | Atualizado em 18 out 2026, 22h47
Homem de pele morena, cabelos grisalhos longos e barba, sorri levemente, vestindo jaqueta preta brilhante e gravata azul, segurando um disco de vinil com capa escura. Ao fundo, prateleiras com objetos antigos e plantas
Benito di Paula (Instagram/Reprodução)
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Morre o cantor Benito di Paula, aos 84 anos Priorize VEJA no Google

O cantor e pianista Benito di Paula, nome marcante do samba paulista e da MPB, morreu neste domingo, 18, aos 84 anos. O artista lutava contra um câncer de próstata e estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Seu filho, o também músico Rodrigo Vellozo, postou uma foto ao lado do pai nas redes e prestou uma homenagem. “Te amo, papai! Obrigado”, escreveu ele.

Em uma carreira de mais de sessenta anos, Benito alcançou grande sucesso nas décadas de 70 e 80, quando se tornou um dos cantores mais populares do país e uma presença constante em programas de auditórios. Entre seus grandes hits estão as músicas Charlie Brown, Retalhos de Cetim e Mulher Brasileira.

Em 2025, o cantor foi o homenageado no enredo da escola de samba Águia de Ouro, no Carnaval de São Paulo. Na ocasião, Benito desfilou no último carro, ao lado de alegorias de Snoopy e de Charlie Brown, em referência a um de seus grandes sucessos.

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Samba
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