Morre o cantor baiano Netinho, aos 60 anos, após tratamento contra câncer

Netinho, um dos artistas associados à popularização do axé music no Brasil, morreu nesta terça-feira, 13 de outubro, aos 60 anos, em um hospital de Salvador. O cantor enfrentava um câncer do sistema linfático havia mais de um ano. Natural do Recôncavo baiano, o artista construiu sua trajetória musical na capital do estado, onde iniciou a carreira ainda jovem e se aproximou dos ritmos que marcariam sua identidade artística. Dono de sucessos como Beijo na Boca e Mila, ele construiu uma carreira marcada pela projeção nacional, por investimentos no mercado musical e por períodos de afastamento dos palcos em razão de problemas de saúde. Ele deixa uma filha, Bruna Trindade, de 28 anos, fruto do relacionamento com a jornalista Mariana Trindade.

O diagnóstico foi anunciado pelo próprio cantor em 22 de março de 2025, depois de uma internação no Hospital Aliança Star, em Salvador. Na ocasião, ele havia procurado atendimento médico em razão de fortes dores nas pernas. A partir daí, passou a compartilhar informações sobre a doença e as etapas do tratamento pela internet, mantendo o público informado sobre sua condição de saúde.

Nascido em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 12 de julho de 1966, Netinho se mudou com a família para Salvador aos 10 anos. Foi na capital baiana que teve contato mais próximo com a música e começou a desenvolver a carreira que o levaria a se tornar um dos representantes do axé, gênero que ganhou projeção nacional a partir da cena musical baiana nas décadas de 1980 e 1990.

A trajetória do cantor se confunde com a expansão do axé para além dos circuitos de carnaval de Salvador. O movimento ajudou a projetar artistas baianos para o mercado fonográfico nacional e consolidou a música como parte central da identidade cultural da cidade. Nesse cenário, Netinho conquistou espaço entre os intérpretes associados ao gênero e tornou-se conhecido do público brasileiro.

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A morte do artista encerra uma trajetória ligada a um dos movimentos musicais mais populares da música brasileira contemporânea. Sua história também foi marcada pela exposição pública da luta contra o câncer, que ele decidiu dividir com os fãs ao longo do tratamento.

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Quem foi Netinho

Nascido em 12 de julho de 1966 em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Netinho se mudou com a família para Salvador aos 10 anos. Aos 14, ganhou da mãe o primeiro violão. Dois anos depois, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), enquanto conciliava os estudos com apresentações em escolas. Mais tarde, começou a tocar profissionalmente em bares, com repertório de música popular brasileira e bossa nova.

A virada veio em 1988, quando assumiu os vocais da Banda Beijo durante o Carnaval de Salvador. No mesmo ano, alcançou projeção nacional com Beijo na Boca, música que abriu caminho para outros sucessos, como Estrela Primeira, Barracos e A Vida É Festa. Em 1993, iniciou a carreira solo e, três anos depois, lançou Mila, canção que se tornaria um dos maiores hits de sua trajetória e um dos símbolos do axé music. A popularidade levou o cantor a se apresentar também no exterior, em países como Itália e Chile.

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Além dos palcos, Netinho investiu no setor fonográfico. Ele abriu um estúdio de gravação e mixagem no Rio de Janeiro que recebeu artistas como Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Laura Pausini e Lenny Kravitz. Também criou um selo voltado ao lançamento de novos talentos baianos. Na vida pessoal, foi casado com a jornalista Mariana Trindade entre 1997 e 2003. Os dois tiveram uma filha, Bruna Trindade.

Os problemas de saúde e o afastamento dos palcos

Em 2013, Netinho sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs), que provocaram complicações e afetaram sua capacidade de cantar. O episódio interrompeu uma trajetória especialmente ligada ao Carnaval de Salvador: o artista passou quatro anos sem se apresentar na festa. Anos depois, em março de 2025, anunciou o diagnóstico de câncer do sistema linfático, após ser internado em Salvador com fortes dores nas pernas. Durante o tratamento, manteve os fãs informados sobre sua condição por meio da internet.

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A vida pública do cantor também foi marcada por declarações sobre sua sexualidade e por sua atuação política. Em 2010, Netinho se declarou bissexual. Dois anos depois, ao abordar o assunto em entrevista ao Fantástico, afirmou que não pretendia se prolongar sobre o tema. Na política, concorreu a uma vaga de deputado federal pelo PL nas eleições de 2022, mas não se elegeu, apesar de ter recebido cerca de 31 000 votos. O artista também manifestou apoio a Jair Bolsonaro e participou de atos favoráveis ao então presidente em 2021, posicionamento que provocou críticas de fãs.