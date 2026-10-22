Morre o ator Tom Skerritt, de ‘Alien’ e ‘Top Gun’, aos 93 anos

O ator americano Tom Skerritt morreu nesta quarta-feira, 21, aos 93 anos. A informação foi confirmada à revista Variety pelo assessor de imprensa do astro, que revelou também que a morte ocorreu por causas naturais. Ao longo dos últimos 60 anos, Skerritt deu as caras em sucessos como Alien – O 8º Passageiro (1979), Top Gun: Ases Indomáveis e Contato (1997). Ele seguia na ativa, tendo lançado projetos até 2025.

Nascido em Detroit em 1933, Skerritt passou pelo serviço militar e pelo estudo de Letras na universidade até ser convidado a atuar em uma peça de teatro. Tendo se apaixonado pelo ofício, abandonou o ensino superior e passou a procurar trabalho em Los Angeles ao mesmo tempo em que a Nova Hollywood ganhava força, movimento que deu maior autonomia a cineastas como Francis Ford Coppola, George Lucas e Steven Spielberg.

Seu primeiro trabalho de renome foi M*A*S*H (1970), de Robert Altman, comédia sobre um hospital de campo de guerra, na qual Skerritt interpretava um dos cirurgiões. Nove anos depois, seu nome vinha antes do de Sigourney Weaver no cartaz de Alien. No clássico do terror espacial, o ator interpretou Dallas, capitão da nave Nostromo. Em Top Gun, com seu bigode imponente, também viveu um líder: o comandante Mike ‘Viper’ Metcalf, que chefia a academia na qual Maverick (Tom Cruise) aprende a rasgar o céu.

Mais recentemente, ele esteve em faroestes como Pegue a Bala (2021) e Uma Escolha pela Vida (2025).

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