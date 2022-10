Morre o ator Robbie Coltrane, o Hagrid de ‘Harry Potter’, aos 72 anos

Morreu o ator escocês Robbie Coltrane, aos 72 anos, noticiou o site Deadline, segundo informações do empresário do artista. Coltrane estava internado no hospital e lidava havia dois anos com uma doença nas articulações. Ele teve uma longa carreira no cinema, mas ficou famoso especialmente por interpretar o guardião de Hogwarts Rubeus Hagrid, da franquia Harry Potter.

Antes de assumir o papel do homem meio gigante, meio bruxo, Coltrane ficou famoso na Inglaterra, nos anos 90, com a série de TV Cracker, na qual interpretava o psiquiatra forense Edward ‘Fitz’ Fitzgerald, papel que lhe deu quatro estatuetas no Bafta. No cinema, fez sucesso também na pele do ex-agente da KGB Valentin Zukovsky, personagem dos filmes do espião James Bond 007 contra Goldeneye (1995) e 007: O Mundo Não É o Bastante (1999). Em 2001, ele fez sua estreia na popular série do bruxinho criado por J.K. Rowling.

Em seus últimos trabalhos, Coltrane protagonizou a minissérie da Hulu National Treasure, na qual ele interpretou um comediante acusado de assédio. Em 2020, deu vida ao cineasta e ator Orson Welles na série antológica Urban Myths.

Nas redes sociais, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, descreveu o ator como “um talento incrível e único”, e prestou condolências à família. “Nunca mais conhecerei alguém nem remotamente parecido com Robbie”, escreveu Rowling.

Confira reações:

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022