Morre o ator Kjell Nilsson, vilão de ‘Mad Max 2’, aos 76 anos

Conhecido por interpretar o vilão Lord Humungus em Mad Max 2: A Caçada Continua, o ator e bodybuilder Kjell Nilsson morreu nesta quinta, 2, aos 76 anos. O astro sueco sofria de uma condição renal em estágio terminal, conforme divulgado pela família.

“Como muitos de vocês sabem, Kjell vinha lutando contra uma doença renal em estágio terminal nos últimos quatro anos e meio, submetendo-se à diálise três dias por semana. Foi uma jornada longa e dolorosa (…), incluindo a perda gradual de sua autonomia física. No último domingo, após muita reflexão, Kjell decidiu retomar o controle sobre sua dor e seu corpo ao interromper a diálise”, escreveram os familiares de Nilsson em postagem feita no Facebook.

“Em seus últimos dias, Kjell falava frequentemente de sua gratidão pela carreira no fisiculturismo e como treinador, pela vida que construiu entre os dois países que chamava de lar (Suécia e Austrália) e pela oportunidade de inspirar e se conectar com pessoas ao redor do mundo por meio de seu papel icônico como Lord Humungus. Esse legado jamais morrerá”, completa o texto.

Kjell Nilsson nasceu em 1949 em Gotemburgo, na Suécia, e atuou como halterofilista de nível olímpico. Ao longo de sua carreira, ele também chegou treinar atletas suecos para os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. A carreira como ator se iniciou na Austrália, quando ganhou projeção como o icônico vilão Humungus na sequência de Mad Max.

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