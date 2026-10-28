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Cultura

Morre o ator, dublador e apresentador Roberto Maya, aos 91 anos

Artista sofreu uma insuficiência respiratória em um hospital em Campinas, onde estava internado

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 15h06
Homem idoso, calvo, de óculos escuros e terno preto com camisa listrada e gravata bordô, olhando para frente com expressão séria, em ambiente interno com cortinas claras ao fundo
O apresentador e dublador Roberto Maya (TV Globo/Reprodução)
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Morreu, na noite desta terça-feira, 27, o ator, dublador e apresentador Roberto Maya, aos 91 anos. A notícia foi confirmada pelo SBT e a causa do óbito foi apontada como insuficiência respiratória. O artista estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas.

“Em uma vida dedicada à arte, Maya cursou a Escola de Arte Dramática – EAD, na USP, e iniciou sua carreira no rádio e na dublagem, uma de suas atividades no meio artístico”, afirmou a nota da emissora. Roberto ficou amplamente reconhecido por sua atuação no jornalismo, principalmente pelo programa Documento Especial, televisionado entre 1989 e 1998.

“O texto diferenciado, mesclando jornalismo e poesia, a trilha sonora pensada e dedicada, e a eloquência na abordagem dos temas, sob direção de Nelson Hoineff, atingiram seu ápice na emissora, permanecendo até 1995. O sucesso de audiência e crítica fizeram com que o programa conquistasse por três vezes o Troféu Imprensa de melhor jornalístico da TV brasileira”, destacou o comunicado da rede de Silvio Santos.

Ao longo da carreira, Roberto também integrou o elenco das novelas O Espantalho, exibida originalmente na TVs Rio, Paraíso Tropical, da Globo, e O Profeta, da TV Tupi. No cinema, participou do filme Teus Olhos Castanhos e atuou como dublador do tigre Shere Khan na clássica animação Mogli – O Menino Lobo, entre outros.

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“Toda a diretoria do Sistema Brasileiro de Televisão se solidariza com os familiares e amigos de Roberto Maya, agradecendo aos anos em que integrou de forma marcante o elenco da emissora”, finalizou a nota de pesar.

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