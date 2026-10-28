Morre o ator, dublador e apresentador Roberto Maya, aos 91 anos

Morreu, na noite desta terça-feira, 27, o ator, dublador e apresentador Roberto Maya, aos 91 anos. A notícia foi confirmada pelo SBT e a causa do óbito foi apontada como insuficiência respiratória. O artista estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas.

“Em uma vida dedicada à arte, Maya cursou a Escola de Arte Dramática – EAD, na USP, e iniciou sua carreira no rádio e na dublagem, uma de suas atividades no meio artístico”, afirmou a nota da emissora. Roberto ficou amplamente reconhecido por sua atuação no jornalismo, principalmente pelo programa Documento Especial, televisionado entre 1989 e 1998.

“O texto diferenciado, mesclando jornalismo e poesia, a trilha sonora pensada e dedicada, e a eloquência na abordagem dos temas, sob direção de Nelson Hoineff, atingiram seu ápice na emissora, permanecendo até 1995. O sucesso de audiência e crítica fizeram com que o programa conquistasse por três vezes o Troféu Imprensa de melhor jornalístico da TV brasileira”, destacou o comunicado da rede de Silvio Santos.

Ao longo da carreira, Roberto também integrou o elenco das novelas O Espantalho, exibida originalmente na TVs Rio, Paraíso Tropical, da Globo, e O Profeta, da TV Tupi. No cinema, participou do filme Teus Olhos Castanhos e atuou como dublador do tigre Shere Khan na clássica animação Mogli – O Menino Lobo, entre outros.

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“Toda a diretoria do Sistema Brasileiro de Televisão se solidariza com os familiares e amigos de Roberto Maya, agradecendo aos anos em que integrou de forma marcante o elenco da emissora”, finalizou a nota de pesar.

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