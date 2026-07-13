Morre o astro de ‘Jurassic Park’ Sam Neill, aos 78 anos
Ator nasceu na Nova Zelândia e fez carreira em Hollywood
Morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos, o ator neozelandês Sam Neill, estrela da saga Jurassic Park e do aclamada longa O Piano. A causa da morte não foi informada, mas Neill havia revelado recentemente estar livre do câncer, após ter sido diagnosticado em 2022 com linfoma.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família informou que Neill morreu na Austrália, cercado por seus entes queridos. “A perda foi repentina e inesperada, mas houve o consolo de saber que Sam permaneceu livre do câncer”, atesta a nota, dizendo que mais detalhes serão divulgados posteriormente.
Filho de mãe inglesa e de pai neozelandês, o ator nasceu na Irlanda do Norte, enquanto o pai servia no exército britânico. Batizado Nigel John Dermot Neill, ele se mudou para a Nova Zelandia ainda criança, e adotou o nome Sam aos 12 anos, porque havia vários Nigels em sua escola.
A carreira de ator começou de maneira inusitada, depois de ter um ano “catastrófico” na faculdade de direito. Determinado a migrar para o meio artístico, começou a atuar em produções da Universidade de Canterbury e mudou-se para Wellington para integrar o Downstage Theatre como ator profissional. Lá, recebia como pagamento 35 dólares por semana e as sobras da comida servidas antes do espetáculo.
No audiovisual, começou com papéis pequenos na televisão local, e ganhou destaque com o filme Sleeping Dogs (1977), a primeira produção neozelandesa a estrear nos Estados Unidos. O reconhecimento internacional, no entanto, veio anos depois m: em 1993, Neill estourou em Hollywood como o colono neozelandês Alisdair Stewart no oscarizado O Piano, de Jane Campion, e como o Dr. Alan Grant em Jurassic Park, de Steven Spielberg — papel que ele voltou a interpretar nas sequências Jurassic Park III e Jurassic World Dominion.
Ao longo da carreira longeva, atuou em cerca de 150 produções, incluindo partições nos longas da Marvel Thor: Ragnarok e Thor: Amor e Trovão. Na televisão, viveu o corrupto Major Chester Campbell em Peaky Blinders, além de atuar em séries como The Tudors e Reilly, Ace of Spies, pela qual foi indicado ao Globo de Ouro. Ele deixa quatro filhos e oito netos.