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Cultura

Morre o astro de ‘Jurassic Park’ Sam Neill, aos 78 anos

Ator nasceu na Nova Zelândia e fez carreira em Hollywood

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 09h12 | Atualizado em 13 jul 2026, 09h44
Sam Neill -
Sam Neill - (Jay L. Clendenin/Getty Images)
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Morre o astro de ‘Jurassic Park’ Sam Neill, aos 78 anos Priorizar nos meus resultados Google

Morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos, o ator neozelandês Sam Neill, estrela da saga Jurassic Park e do aclamada longa O Piano. A causa da morte não foi informada, mas Neill havia revelado recentemente estar livre do câncer, após ter sido diagnosticado em 2022 com linfoma.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família informou que Neill morreu na Austrália, cercado por seus entes queridos. “A perda foi repentina e inesperada, mas houve o consolo de saber que Sam permaneceu livre do câncer”, atesta a nota, dizendo que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

Filho de mãe inglesa e de pai neozelandês, o ator nasceu na Irlanda do Norte, enquanto o pai servia no exército britânico. Batizado Nigel John Dermot Neill, ele se mudou para a Nova Zelandia ainda criança, e adotou o nome Sam aos 12 anos, porque havia vários Nigels em sua escola.

A carreira de ator começou de maneira inusitada, depois de ter um ano “catastrófico” na faculdade de direito. Determinado a migrar para o meio artístico, começou a atuar em produções da Universidade de Canterbury e mudou-se para Wellington para integrar o Downstage Theatre como ator profissional. Lá, recebia como pagamento 35 dólares por semana e as sobras da comida servidas antes do espetáculo.

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No audiovisual, começou com papéis pequenos na televisão local, e ganhou destaque com o filme Sleeping Dogs (1977), a primeira produção neozelandesa a estrear nos Estados Unidos. O reconhecimento internacional, no entanto, veio anos depois m: em 1993, Neill estourou em Hollywood como o colono neozelandês Alisdair Stewart no oscarizado O Piano, de Jane Campion, e como o Dr. Alan Grant em Jurassic Park, de Steven Spielberg — papel que ele voltou a interpretar nas sequências Jurassic Park III e Jurassic World Dominion.

Ao longo da carreira longeva, atuou em cerca de 150 produções, incluindo partições nos longas da Marvel Thor: Ragnarok e Thor: Amor e Trovão. Na televisão, viveu o corrupto Major Chester Campbell em Peaky Blinders, além de atuar em séries como The Tudors e Reilly, Ace of Spies, pela qual foi indicado ao Globo de Ouro. Ele deixa quatro filhos e oito netos.

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Morte
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