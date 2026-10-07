Morre o artista plástico Juarez Machado aos 85 anos

O artista plástico Juarez Machado morreu nesta terça-feira, 6, aos 85 anos, após uma semana de internação em Vassouras, no Rio de Janeiro, devido a uma pneumonia. A morte foi provocada por uma parada cardíaca.

A cidade natal do artista, Joinville (SC), decretou luto oficial de três dias e o Instituto Internacional Juarez Machado, que ele fundou ao lado do irmão Edson, divulgou nota de pesar: “Joinvilense de nascimento e cidadão do mundo por vocação, Juarez Machado construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior. Sua obra foi marcada pela sensibilidade, pelo humor e pelo olhar atento ao cotidiano. Emocionou diferentes gerações e levou o nome de Joinville a públicos de vários países. O Instituto, que preserva e difunde o seu legado, une-se a familiares, amigos, admiradores e a toda a comunidade cultural neste momento de dor e gratidão por uma vida dedicada à arte”. A Bienal de Curitiba também expressou seu luto em publicação nas redes sociais.

Juarez Machado foi pintor, escultor, desenhista, caricaturista, cenógrafo, escritor e ator, e ficou conhecido em todo o país graças ao mímico que interpretava em um quadro de humor do Fantástico nos anos 1970. Não só, ele participou da criação do programa dominical e foi responsável por elaborar cenários de apresentações de cantores como Elis Regina, Roberto Carlos e Raul Seixas.

O artista também foi precursor de um movimento no Brasil: o do livro-imagem. Ida e Volta, publicado em 1975, fez história como a primeira obra brasileira a ter uma narrativa formada apenas por ilustrações. Como autor, ele também lançou os livros Domingo de Manhã, Limite, Saída e Emoções, todos no mesmo estilo.

Continua após a publicidade

Sua obra passou por países como Estados Unidos, Portugal, Itália, Japão, Uruguai, Suíça, Líbano, Bélgica, Austrália e França. Uma de suas exposições em Paris, aliás, inspirou o cineasta Jean-Pierre Jeunet a compor a paleta de cores do clássico O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.

Machado deixa três filhos.

Continua após a publicidade

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial