Responsável pelo projeto de reforma que criou a Sala São Paulo, o arquiteto Nelson Dupré morreu nesta terça-feira, 17, aos 79 anos. A informação foi confirmada por familiares e a causa da morte não foi divulgada. Em nota de pesar publicada nas redes sociais, a Orquestra Sinfônica de São Paulo (Osesp) lamentou a notícia e destacou a importância do trabalho de Dupré para a capital paulista.

Entre 1997 e 1999, ele conduziu o projeto de restauração que modificou a antiga estação de trem da praça Júlio Prestes, no centro da cidade, e deu lugar à icônica Sala São Paulo. Em parceria com o arquiteto acústico José Augusto Nepomuceno, ele construiu um ambiente isolado de ruídos externos e com piso, laterais e teto apoiados em discos de neoprene.

“Foi um trabalho de rigor e de respeito pelo patrimônio histórico, em que a memória do edifício não foi apagada, e sim afinada para receber o público e a música”, destacou a Sala São Paulo na nota compartilhada. “Seguimos fazendo música nos espaços que Nelson Dupré ajudou a devolver à sociedade. A ele, que ao longo de quase três décadas se tornou também um amigo desta casa, nosso muito obrigado. À família, aos amigos, aos alunos da Universidade Mackenzie e aos colegas de ofício, nosso abraço afetuoso”, finaliza a mensagem.

Nelson Carlos Lauson Dupré formou-se em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1973, tendo atuado como professor da instituição durante anos. Em 2013, recebeu o título Doutor por Notório Saber em Arquitetura e Urbanismo. Ao longo da carreira, esteve à frente de projetos como o restauro do Theatro Municipal de São Paulo, entre 1986 e 1988 e reformas no Museo Biológico do Instituto Butantan, em 2001, e no Hospital A. C. Camargo, no Casarão Dona Veridiana e na Cinemateca Brasileira.

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Em 2024, o arquiteto retornou à Estação Júlio Prestes para assinar o retrofit do local, projeto de modernização e atualização tecnológica de edifícios. O espaço que antes funcionava como área de espera dos trens foi convertido no local de eventos Estação Motiva Cultural.

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