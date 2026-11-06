🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Morre Nilton Travesso, criador de sucessos no SBT e TV Globo

Do primeiro videoclipe exibido no 'Fantástico' à novela Éramos seis', seus marcos são históricos em várias emissoras

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 18h54
Dois homens sorridentes em um palco com fundo laranja e azul. À esquerda, um homem branco de cabelos brancos, óculos, terno azul-marinho e gravata listrada. À direita, Silvio Santos, com terno cinza, gravata bordô e branca, segurando um microfone de lapela preto na mão direita.
Morre Nilton Travesso, pioneiro da televisão brasileira -  (Divulgação/SBT)
Continua após publicidade
Morre Nilton Travesso, criador de sucessos no SBT e TV Globo Priorize VEJA no Google

Nilton Travesso morreu aos 92 anos, em decorrência de uma infecção generalizada. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um dos pioneiros da TV aberta no país, Nilton começou sua trajetória em 1953, ao participar de uma oficina para profissionais do veículo promovida pela TV Record, antes da inauguração da emissora, em setembro daquele ano. Integrou a celebrada “Equipe A” e dirigiu programas como “Hebe”, “O Pequeno Mundo de Ronnie Von”, “Família Trapo”, “Show União”, “Show do Dia 7”, “Astros do Disco” e “Jovem Guarda”, entre outros.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Na década de 1970, transferiu-se para a TV Globo, onde produziu o primeiro videoclipe exibido no “Fantástico” e criou um estilo próprio que influencia a linguagem do formato até hoje. No canal, também fundou o núcleo de programação paulista e atuou na criação dos matinais “TV Mulher”, “Balão Mágico” e “Som Brasil”. Passou ainda pelas TVs Manchete, Bandeirantes, Gazeta e Jovem Pan.

No Grupo Silvio Santos, Nilton teve três passagens. A primeira foi em 1976, quando Silvio Santos inaugurou a TVS no Rio de Janeiro, e ele dirigiu a comédia “Bacará 76”, com Ronald Golias. Em 1993, Nilton chegou ao SBT e promoveu iniciativas importantes em dois pilares da emissora: remodelou a programação infantil e reabriu o núcleo de teledramaturgia.

Siga

Na programação infantil, Nilton concebeu, desenhou e estruturou duas novas atrações: “Bom Dia e Cia”, com Eliana, e “Sessão Desenho no Sítio da Vovó”, com Vovó Mafalda (Valentino Guzzo). Ambas ocupavam o início das manhãs, voltadas para a primeira infância, e logo se tornaram as preferidas das crianças de 0 a 5 anos. Ele também deu apoio à produção de “Casa da Angélica” e foi responsável pela remodelação do “Show Maravilha”, com Mara Maravilha, que trouxe ao infantil duas grandes inovações: o primeiro cenário em 360 graus produzido pelo SBT e uma nova fotografia, com câmeras suspensas e uma câmera móvel que acompanhava Mara pelo palco dos estúdios do Sumaré. No mesmo ano, deu início à remontagem do núcleo de dramaturgia com “A Justiça dos Homens”, em que casos do cotidiano eram dramatizados e um julgamento no palco determinava seu desfecho.

Em 1994, sob o comando de Nilton, estreou uma das produções mais marcantes da história da teledramaturgia brasileira: “Éramos Seis”. O remake da trajetória de Lola (Irene Ravache), Júlio (Othon Bastos) e seus quatro filhos comoveu telespectadores em todo o país. A novela foi exibida em dois horários, por estratégia de Silvio Santos, alcançando altos índices de audiência em ambos e fortalecendo o núcleo paulista de produção de novelas. A recriação da cidade de São Paulo nas décadas de 1920, 1930 e 1940, com a construção da primeira Cidade Cenográfica no que viria a ser o Complexo GSS, conferiu à novela um nível extremo de qualidade. “Éramos Seis” conquistou os grandes prêmios do ano, como o Troféu Imprensa e o prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), e ganhou um especial de encerramento, no qual o público aclamou Nilton e o elenco no Palácio das Convenções, no Anhembi. Sob o comando de Nilton, o núcleo também produziu “As Pupilas do Senhor Reitor”, “Sangue do Meu Sangue”, “Razão de Viver” e “Os Ossos do Barão”. Sob sua supervisão, foram ao ar “Colégio Brasil”, “Antonio Alves, Taxista”, “Dona Anja”, “Teleteatro”, a primeira versão de “Chiquititas” e “Pérola Negra”.

Em 2004, Nilton retornou à emissora para o reality “Protagonistas de Novelas”, apresentado por Silvio Santos, no qual novos atores eram confinados na Casa dos Artistas e participavam de um masterclass de interpretação com o diretor. No mesmo ano, conduziu a criação e a direção-geral do programa “Charme”, com Adriane Galisteu. Na década seguinte, colaborou com o “Teleton”. Sua última participação na emissora foi no documentário “Silvio Santos, Vale Mais do que Dinheiro”, em 2024.

 Em nota, o Grupo Silvio Santos divulgou nota em que “lamenta a morte de Nilton Travesso, grande diretor, dedicado a levar produtos de qualidade ao telespectador e, sobretudo, um grande amigo e parceiro, que tratava a todos com igual atenção e respeito. Seu legado servirá de referência para a nova geração de diretores”.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).