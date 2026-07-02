Morre Neto Araújo, ex-Cavaleiros do Forró e cantor do Collo de Menina, aos 42 anos

Nesta quinta-feira, 2, morreu o cantor Neto Araújo, vocalista da banda de forró eletrônico Collo de Menina e ex-integrante do grupo Cavaleiros do Forró, aos 42 anos. A informação foi divulgada por seus atuais parceiros de banda em publicação feita nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi revelada.

O músico morreu em Pendências, sua cidade natal, que fica no Oeste do Rio Grande do Norte. O grupo Collo de Menina lamentou a perda do integrante: “A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava”, escreveram.

A banda anterior do cantor, Cavaleiros do Forró, também compartilhou uma nota de pesar em homenagem à contribuição de Neto para a formação do grupo, dentro do qual se tornou conhecido. “Neto fez parte da história da Cavaleiros do Forró, onde deixou sua voz, seu talento e sua dedicação, marcando uma importante fase da nossa trajetória”, disseram.

O artista ficou conhecido por interpretar faixas dos Cavaleiros como Não Pegue Esse Avião, Mar de Doçura, Avisa a Ela e Senta Que É De Menta. Ele deixou o grupo em 2005, quando assumiu os vocais do Collo de Menina, atualmente formada por Roberta Felina e Matheus Leitte.

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