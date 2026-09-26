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Cultura

Morre Naty Potira, influenciadora homenageada por Neymar, aos 39 anos

Comissária era torcedora ferrenha do Santos e foi alvo de corrente de oração do time devido a um quadro de câncer metastático

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 19h56
Mulher sorridente de cabelo preso em rabo de cavalo, vestindo camisa listrada e colar, fazendo sinal de positivo com a mão direita, em preto e branco
Naty Potira foi alvo de corrente de oração dos jogadores do Santos FC (Instagram/Reprodução)
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Morre Naty Potira, influenciadora homenageada por Neymar, aos 39 anos Priorizar nos meus resultados Google

A comissária de bordo e influenciadora Naty Potira morreu aos 39 anos neste sábado, 26, após uma batalha de três anos contra um câncer metastático. Ela era torcedora ferrenha do Santos e havia sido alvo de uma corrente de oração entre jogadores e outros membros da torcida do time paulista, promovida na última quarta-feira, 23. Para além disso, Neymar Jr. já havia a presenteado com uma camisa do time e dedicado uma vitória para ela.

A morte foi divulgada pelo perfil oficial do clube, em publicação que lamenta: “É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira. Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro. Uma pessoa tão querida, que participou de inúmeras ações promovidas pelo clube, abrilhantando-as de uma forma que jamais esqueceremos, como, por exemplo, na conscientização do Outubro Rosa, causa que sempre defendeu e propagou. Essa é a imagem que sempre teremos de Natália Potira: uma torcedora apaixonada, que fez do Santos a sua vida e espalhou amor e felicidade para todos que tiveram a sorte de conhecê-la”.

Naty descobriu o câncer no colo do útero em 2023, depois de fazer exames de rotina. Ela chegou a revelar que estava curada um ano depois, pouco antes da metástase. A torcedora foi internada mais uma vez em agosto, quando o câncer atingiu sua área abdominal. Ela foi sedada para conforto em 20 de setembro e faleceu seis dias depois.

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