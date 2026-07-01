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Cultura

Morre Michael Byrne, ator de ‘Indiana Jones’ e ‘Harry Potter’, aos 82 anos

Ator britânico esteve ainda em filme da franquia 007

Por Bárbara Bigas 1 jul 2026, 12h10 | Atualizado em 1 jul 2026, 13h33
Homem idoso, calvo, com rugas profundas e olhos azuis penetrantes, olhando diretamente para frente com expressão séria. Veste uma camisa xadrez azul e marrom sobre uma camiseta preta, em um fundo desfocado de tijolos e uma estrutura clara.
O ator Michael Byrne, morto aos 82 anos  (ITV/Shutterstock/Reprodução)
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Morre Michael Byrne, ator de ‘Indiana Jones’ e ‘Harry Potter’, aos 82 anos Priorize VEJA no Google

Morreu aos 82 anos o ator britânico Michael Byrne, intérprete do Grindelwald adulto em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 e do coronel Vogel em Indiana Jones e a Última Cruzada. Segundo informações de The Guardian, a morte aconteceu em 20 de junho, mas o obituário só foi divulgado no dia 30.

A carreira de Byrne começou em 1963, quando pegava pequenos papéis na Companhia Nacional de Teatro de Laurence Olivier, no teatro Old Vic. Durante os anos 1970, participou de alguns filmes de guerra como A Águia Pousou (1976) e Uma Ponte Longe Demais (1977).

Na década seguinte, foi a vez do ator ganhar espaço na televisão, ao participar de três episódios da minissérie Smiley’s People (1982). De 2008 a 2010, o ator esteve no seriado Coronation Street. No cinema, além dos papéis nas franquias Harry Potter e Indiana Jones, o ator também se destacou nos filmes Coração Valente (1995) e 007 – O Amanhã Nunca Morre (1997).

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A causa da morte não foi divulgada. Byrne deixa a filha Allie Esiri, de 59 anos. 

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TAGS:
Em Cartaz
Harry Potter
Obituário
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