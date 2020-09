Morre Mac Davis, compositor de grandes hits de Elvis Presley, aos 78 anos

Morreu nesta terça-feira, 29, Mac Davis, um dos mais prolíficos compositores de country music americano. Embora tenha ficado famoso nos Estados Unidos como cantor, foi sua ligação com Elvis Presley que o fez se tornar conhecido em todo o mundo. São dele alguns dos maiores hits do Rei do Rock, como In The Ghetto, A Little Less Conversation, Don’t Cry Daddy e Memories. O artista morreu aos 78 anos, após complicações de uma cirurgia no coração e a informação foi confirmada por seu empresário Jim Morley ao site da revista The Hollywood Reporter.

Gravada em 1968, a versão original de A Little Less Conversation começa com uma suingada batida de bateria seguida por uma sequência de notas tocadas no baixo – aliadas, obviamente, aos energizantes vocais de Elvis. Além de fazer bastante sucesso na época, a música ganhou uma notável sobrevida no século XXI. A versão original foi usada na trilha sonora de Onze Homens e um Segredo, de 2001, e um remix modernoso feito em 2002 pelo DJ holandês Tom Holkenborg, o JXL, a fez voltar a tocar incessantemente nas rádios americanas – sem alterar, no entanto, nada da voz de Elvis. Essa versão foi usada também em um comercial da Nike durante a Copa do Mundo de 2002.

Em 1969, Mac Davis repetiu a dose compondo outro estrondoso sucesso de Elvis, a dramática In The Ghetto, que conta a história de um garoto nascido em família de Chicago em que a mãe não tem condições de criá-lo, por já ter muitos filhos. Com fome, ele aprende a roubar carros e a brigar, porém, é morto, encerrando a história com outra criança nascendo nos guetos da cidade. A canção fez parte do setlist dos shows de Elvis por anos durante suas antológicas performances em Las Vegas.

Como cantor, Mac Davis ficou conhecido por interpretar hits como Baby, Don’t Get Hooked on Me e I Believe in Music, além de composições feitas para Dolly Parton, como Slow Dancing With the Moon e, mais recentemente, para Bruno Mars, com Young Girls. O compositor também atuou em alguns filmes, como Heróis Sem Amanhã (1979), Golpe de Mestre 2 (1983), na série That 70s Show (2000) e em um episódio do documentário Dolly Parton: Tocando o Coração (2019).