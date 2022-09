Morre Louise Fletcher, atriz vencedora do Oscar, aos 88 anos

Vencedora do Oscar de melhor atriz em 1976 por sua atuação no filme Um Estranho no Ninho (1975), Louise Fletcher morreu aos 88 anos na sexta-feira, 24, conforme informado por seus representantes à imprensa internacional. A artista estava em sua casa na França e deixa dois filhos. Filha de pais surdos, Louise marcou a história da maior premiação do cinema ao receber a estatueta dourada e fazer um discurso em libras para que eles pudessem entender. No longa dirigido por Miloš Forman, ela interpretava a enfermeira Ratched, que também a fez faturar um Globo de Ouro e um BAFTA (British Academy Film Award).

Estelle Louise Fletcher nasceu na cidade de Birmingham, no estado americano de Alabama, em 22 de julho de 1934, e começou sua carreira em Los Angeles. Após ter dois filhos, a atriz deixou o trabalho de lado para se dedicar à família e voltou a atuar só aos 40 anos, Renegados Até a Última Rajada, de Robert Altman. A americana também atuou em vários programas de TV, como Star Trek: Deep Space Nine, Picket Fences e Joan of Arcadia – estas duas últimas lhe renderam indicações ao Emmy. Seu último papel foi uma participação na série Girlboss, da Netflix, em 2017.