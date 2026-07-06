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Cultura

Morre Lauren Bennett, voz do hit ‘Party Rock Anthem’, aos 36 anos

Música do LMFAO se tornou febre nas rádios em 2011 e marcou a trajetória da cantora, também membro do grupo G.R.L.

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 16h36 | Atualizado em 7 jul 2026, 14h45
Mulher loira de cabelo ondulado e vestido prateado brilhante dança com braços levantados, boca aberta, entre dois homens em uma rua escura com luzes azuis ao fundo
Lauren Bennett no clipe de 'Party Rock Anthem' (YouTube/Reprodução)
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Morre Lauren Bennett, voz do hit ‘Party Rock Anthem’, aos 36 anos Priorize VEJA no Google

A cantora americana Lauren Bennet morreu aos 37 anos, segundo comunicado publicado nas páginas oficiais da banda que integrava, G.R.L. Assinado pelas colegas Emmalyn Estrada, Natasha Slayton e Paula van Oppen, o texto diz: “Nossos corações estão despedaçados e sequer conseguimos ilustrar o quanto ela significava para nós. Sempre lembraremos do amor, das risadas e das incontáveis memórias que Lauren nos deu. Sua bela alma tocou muitas vidas e sua falta será profundamente sentida”. A causa da morte não foi divulgada.

Lauren começou sua carreira em 2007 dentro do grupo Paradiso Girls, no qual permaneceu até 2010. Logo após, o investimento em uma carreira solo a levou ao maior sucesso de sua carreira: a participação no hit Party Rock Anthem, da dupla LMFAO. Lauren é responsável por cantar a ponte da canção, marcada pela frase: “Get up / Get Down / Put your hands up to the sound” (“pule, requebre, mãos para a cima junto ao som”, em tradução livre). A faixa foi um dos maiores sucessos de 2011 e hoje acumula mais de 2,5 bilhões de visualizações no YouTube.

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Criado por Robin Antin, mesma idealizadora por trás das Pussycat Dolls, o G.R.L surgiu em 2013. Lauren colaborou com a banda desde então, salvo alguns hiatos.

Para além da girlband, ela formava a dupla Bennett com o irmão, Ryan, voltado a um som mais acústico, inspirado pelo folk, o country e o blues.

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